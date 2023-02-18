Depremzede çölyak hastaları yardımseverler sayesinde özel gıdalarına kavuştu

ADIYAMAN (AA) - MESUT VAROL/MÜSLÜM ETGÜ - Depremden etkilenen Adıyaman'daki çölyak hastaları, gönüllülerin getirdiği özel gıdalarına kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ağır hasarın oluştuğu Adıyaman'da depremzede çölyak hastaları yalnız bırakılmadı.

Adana'da glütensiz yiyecek üreten bir firmanın yöneticisi ve çalışanları, çölyak hastalarının gıda ihtiyacının karşılanması için gönüllü olarak çalışma başlattı.

Bu kapsamda firmanın işletmesinde üretilen özel gıdaları deprem bölgesine getiren yardımseverler, ürünleri araçlarıyla Türk Kızılay ve AFAD'ın işbirliğinde belirlenen çölyak hastalarına ulaştırıyor.

- "Adıyaman'da şu ana kadar 600 hastaya ulaştık"

Hatay ve Kahramanmaraş'tan sonra Adıyaman'a gelen firma yöneticisi Kazım Aktaş, AA muhabirine, depremin ardından çalışanlarıyla deprem bölgesine gelerek çölyak hastalarına umut olmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremden etkilenen 11 ilde çölyak hastalarını yalnız bırakmadıklarını anlatan Aktaş, "5 bin kilometre yol kat ettik. Adıyaman genelinde şu ana kadar 600 hastaya ulaştık. Yetişkin ve çocuk çölyak hastalarına gıda ulaştırıyoruz. Alerjen bebeklere de mamalarını teslim ettik. Birçok hastamıza gıdalarını çadır kentlerde verdik. Ulaştıramadıklarımıza gıdalarını dernekler aracılığıyla verdik." dedi.

- "Çölyak hastalarını yalnız bırakmıyoruz"

Bu zor süreçte çölyak hastalarının unutulmaması gerektiğini dile getiren Aktaş şunları kaydetti:

"Bölgede binlerce çölyak hastası olduğunu biliyoruz. 10 ilde 3 bin 500 hastaya gıdalarını teslim ettik. Bir ay daha bu yardımlara devam edeceğiz. Bu süreçte herkesin yardım etmesini bekliyoruz. Çünkü bu insanlar özel besleniyor ve çok zor durumdalar. Onlara yardım etmeliyiz. Hazırladığımız paketlerde glütensiz ekmek, simit, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için glütensiz helva, fıstık ezmesi, kek, çikolata, tuzlu ve tatlı kurabiye gibi 8 çeşit ürün var. Çölyak hastalarını yalnız bırakmıyoruz, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar için daha fazla yardım bekliyoruz."

- "Depremden dolayı mağdur oldular"

Yeğeni için glütensiz gıdaları teslim alan Safiye Akyol da "Yeğenim ve teyzemin çocuğu çölyak hastası. Depremden dolayı mağdur oldular. İki paket makarna ile idare ediyorlardı. Şimdi gıdaya kavuştular, çok sevindiler. Bayram edecekler. İnşallah onlara daha fazla yardım ulaşır." ifadesini kullandı.

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