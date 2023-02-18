Gönüllü iş insanlarından Adıyaman'daki görevliler için 6 bin kişilik barınma merkezi

ADIYAMAN (AA) - MÜSLÜM ETGÜ/RECEP BİLEK - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir araya gelen gönüllü iş insanları, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler için 6 bin kişilik barınma merkezi kurdu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ardından bir araya gelen 7 gönüllü iş insanı, deprem bölgesine destek için AFAD ve Adıyaman Valiliği ile görüşme yaptı. Yetkililer tarafından yapılan yönlendirme sonrası Adıyaman Atatürk Stadı'nda arama kurtarma çalışmalarında görev alan personel için yaklaşık 6 bin kişilik barınma merkezi oluşturdu.

Gönüllü iş insanlarından Mehmet Taha Pınar, AA muhabirine, yaşanan depremden dolayı derin üzüntü duyduklarını ve kendilerinin de bölgeye destek olmak adına harekete geçtiklerini söyledi.

Tamamen gönüllülük üzerine hareket ettiklerini ve bu nedenle de kendilerine gönüllü iş insanları dediklerini aktaran Pınar, bölgede çeşitli kurum ve kuruluşlardan çok sayıda görevlinin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

Pınar, bu ekiplerin desteklenmesi noktasında AFAD ve Valilik ile harekete geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki temel mottomuz da şu, uçak düşerken oksijen maskesini önce kendinize takmanız lazım ki bölgeye yardım edebilelim. Temelde de bu bölgede zaten çadır kentlerde bir hayli var. Sadece organizasyonu ve onların dağıtımını yapabilecek lojistik gibi operasyon merkezine ihtiyaç olduğunu gördük. Ve AFAD da Valiliğimizle de koordine bir şekilde buradaki mevcut bir oluşuma başladık. Burada konaklayan arkadaşlarımız için, şu anda mevcutta stat içerisinde duş, tuvalet, konaklama, ısınma, yiyecek gibi imkanları sağlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra psikososyal destek kapsamında çocuklara yönelik çocuk oyun parkı açılıyor. Ücretsiz internetimiz var. Her iki operatörden de şu anda mevcut saha içerisinde baz istasyonumuz var."

Köylerde yaşayan insanlara da yardımların ulaşabilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Pınar, buralar için de sahra tipi çadırlar kurduklarını söyledi.

Pınar, bölgede yaşayan vatandaşlara gıda, barınma, giyecek, soba ve yakacak desteklerini verdiklerini anlatarak, "Hedefimiz buradaki yapılanma, bu bölgede uzun soluk destek vermeye devam edecek. Çünkü buranın normale dönmesi bir hayli zaman alacak. Haliyle medyada gündem ilerleyen süreçlerde ister istemez azalmaya başlıyor olacaktır. Bizim hedefimiz de bu da sürdürülebilir bir şekilde. Bu bölgenin insanları en az yarayla atlatacağı şekilde desteğimizi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle kente gelecek olan ekiplerin desteklenmesinin önemine değinen Pınar, "Şu anda da zaten mevcutta 2 bini aşkın konaklayan personelimiz var. Her geçen günde artıyor. Buradaki en önemli konu da şu, dışarıdan gelecek olan destek birimlerine konaklama imkanı yaratabilirsek diğer illerimizin hepsi zaten kardeş il olarak burayı ilan eden hepsinden bir hayli destek amaçlı gelen personel var, onlar daha hızlı gelebilir, gelmeye de devam ediyor." dedi.

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