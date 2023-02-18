Gönüllü iş insanlarından Adıyaman'daki görevliler için 6 bin kişilik barınma merkezi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü iş insanlarından Adıyaman'daki görevliler için 6 bin kişilik barınma merkezi

AA

Gönüllü iş insanlarından Adıyaman'daki görevliler için 6 bin kişilik barınma merkezi

ADIYAMAN (AA) - MÜSLÜM ETGÜ/RECEP BİLEK - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir araya gelen gönüllü iş insanları, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler için 6 bin kişilik barınma merkezi kurdu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ardından bir araya gelen 7 gönüllü iş insanı, deprem bölgesine destek için AFAD ve Adıyaman Valiliği ile görüşme yaptı. Yetkililer tarafından yapılan yönlendirme sonrası Adıyaman Atatürk Stadı'nda arama kurtarma çalışmalarında görev alan personel için yaklaşık 6 bin kişilik barınma merkezi oluşturdu.

Gönüllü iş insanlarından Mehmet Taha Pınar, AA muhabirine, yaşanan depremden dolayı derin üzüntü duyduklarını ve kendilerinin de bölgeye destek olmak adına harekete geçtiklerini söyledi.

Tamamen gönüllülük üzerine hareket ettiklerini ve bu nedenle de kendilerine gönüllü iş insanları dediklerini aktaran Pınar, bölgede çeşitli kurum ve kuruluşlardan çok sayıda görevlinin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

Pınar, bu ekiplerin desteklenmesi noktasında AFAD ve Valilik ile harekete geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki temel mottomuz da şu, uçak düşerken oksijen maskesini önce kendinize takmanız lazım ki bölgeye yardım edebilelim. Temelde de bu bölgede zaten çadır kentlerde bir hayli var. Sadece organizasyonu ve onların dağıtımını yapabilecek lojistik gibi operasyon merkezine ihtiyaç olduğunu gördük. Ve AFAD da Valiliğimizle de koordine bir şekilde buradaki mevcut bir oluşuma başladık. Burada konaklayan arkadaşlarımız için, şu anda mevcutta stat içerisinde duş, tuvalet, konaklama, ısınma, yiyecek gibi imkanları sağlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra psikososyal destek kapsamında çocuklara yönelik çocuk oyun parkı açılıyor. Ücretsiz internetimiz var. Her iki operatörden de şu anda mevcut saha içerisinde baz istasyonumuz var."

Köylerde yaşayan insanlara da yardımların ulaşabilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Pınar, buralar için de sahra tipi çadırlar kurduklarını söyledi.

Pınar, bölgede yaşayan vatandaşlara gıda, barınma, giyecek, soba ve yakacak desteklerini verdiklerini anlatarak, "Hedefimiz buradaki yapılanma, bu bölgede uzun soluk destek vermeye devam edecek. Çünkü buranın normale dönmesi bir hayli zaman alacak. Haliyle medyada gündem ilerleyen süreçlerde ister istemez azalmaya başlıyor olacaktır. Bizim hedefimiz de bu da sürdürülebilir bir şekilde. Bu bölgenin insanları en az yarayla atlatacağı şekilde desteğimizi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle kente gelecek olan ekiplerin desteklenmesinin önemine değinen Pınar, "Şu anda da zaten mevcutta 2 bini aşkın konaklayan personelimiz var. Her geçen günde artıyor. Buradaki en önemli konu da şu, dışarıdan gelecek olan destek birimlerine konaklama imkanı yaratabilirsek diğer illerimizin hepsi zaten kardeş il olarak burayı ilan eden hepsinden bir hayli destek amaçlı gelen personel var, onlar daha hızlı gelebilir, gelmeye de devam ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu, Çakırhöyük ve Konuklu köylerinde depremzedelerle biraraya geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu, Çakırhöyük ve Konuklu ...
Depremzede çölyak hastaları yardımseverler sayesinde özel gıdalarına kavuştu
YEREL HABERLER Depremzede çölyak hastaları yardımseverler sayesinde ...
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi ...
Adıyaman'da depremde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi Ersin Tekin tutuklandı.
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde yıkılan ve 7 kişinin hayatını ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA YIKILAN BİNALARIN ENKAZI İL DIŞINA TAŞINIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA YIKILAN BİNALARIN ENKAZI ...
Adıyaman'da yıkılan otelin sahibi ve yöneticisi 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da yıkılan otelin sahibi ve yöneticisi 3 ...
Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahipleri ...
"Depremde hasar gören binalara eşya çıkarmak için girmeyin" uyarısı
YEREL HABERLER "Depremde hasar gören binalara eşya çıkarmak için ...
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazı il dışına taşınıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da yıkılan binaların enkazı il dışına ...
Yıkılan binanın enkazında kalan 5 kişilik aile 8 saat sonra güvercinleriyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Yıkılan binanın enkazında kalan 5 kişilik aile 8 saat ...
İDDEF'ten Adıyaman'daki depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER İDDEF'ten Adıyaman'daki depremzedelere yardım eli
Depremzede anne 7'nci bebeğini çadır kentteki sahra hastanesinde dünyaya getirdi
YEREL HABERLER Depremzede anne 7'nci bebeğini çadır kentteki sahra ...
Atış Şirketler Grubu depremzedeler için seferber oldu
YEREL HABERLER Atış Şirketler Grubu depremzedeler için seferber oldu
Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken fotoğraflanan Azerbaycanlı Adıyaman'da
YEREL HABERLER Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken ...
(Görüntülü) PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF, ADIYAMAN&#039;DA
YEREL HABERLER (Görüntülü) PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF, ...
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın inşaat sorumlularından biri tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde yıkılan binanın inşaat ...
Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın ...
Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı.
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın ...
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Adıyaman'da
YEREL HABERLER Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Adıyaman'da
Adıyaman'da çadır kentte cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da çadır kentte cuma namazı kılındı
Adıyaman'da cuma namazı sağlam kalan camilerde kılındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da cuma namazı sağlam kalan camilerde ...
Depremzede sağlık çalışanları hastalar için gece gündüz özveriyle görev yapıyor
YEREL HABERLER Depremzede sağlık çalışanları hastalar için gece ...
(Görüntülü) Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Şerif, deprem bölgesinde
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ...
Depremde vefat eden doktor kardeşlerden geriye çektikleri halayın videosu kaldı
YEREL HABERLER Depremde vefat eden doktor kardeşlerden geriye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.