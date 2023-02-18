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Avusturyalı gurbetçilerden deprem bölgesinde 10 tır gıda yardımı

AA

Avusturyalı gurbetçilerden deprem bölgesinde 10 tır gıda yardımı

ADIYAMAN (AA) - Avusturya'da yaşayan gurbetçiler, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesine 10 tır gıda yardımı yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası Avusturya'da gurbetçilerin kurduğu All For One Avusturya Gönüllüleri (AFO Austria), deprem bölgesine destek için 10 tır gıda gönderdi.

Depremin etkilediği 11 ili gezen gönüllüler, başta köylerde yaşayanlar olmak üzere depremzedelere gıda yardımında bulundu.

AFO Austria Başkanı Sevim Sevinç, depremden dolayı derin üzüntü duyduklarını, bölgeye destek olmak adına harekete geçtiklerini söyledi.

Depremden etkilenen 11 ilde, özellikle köylerde yaşayan depremzedelere destek olmak istediklerini anlatan Sevinç, "Depremi duyar duymaz Avusturya'da yaşayan vatandaşlar olarak ülkemize ve vatandaşlarımıza destek olmak için çaba içerisine girdik. Sosyal medya üzerinden başlattığımız kampanyaya kimi vatandaşımız gıda, kimisi para olarak katkı sağladı. Birkaç gün içinde 10 tır kuru gıdayı deprem bölgesine ulaştırdık." dedi.

Sevinç, gıdaların bölgede dağıtımı konusunda yine Avusturya'da yaşayan gurbetçi gençlerin gönüllü olduğunu belirterek, "Gönüllü gençlerimiz, yaklaşık 8 bin kilometre yol kat edip depremden zarar gören tüm köylerimizi gezerek vatandaşlarımıza yardım kolilerimizi verdi." ifadesini kullandı.

Gönüllülerden Bekir Türk ise depremin büyüklüğünü Türkiye'ye gelince daha iyi gördüklerine işaret ederek, "Birçok insanımız evini, ailesini ve yakın akrabalarını kaybetmiş. Belki onların acılarını dindiremeyiz ama küçük yardımlarla yeniden hayata bağlanmalarını katkı sağlamak istedik. Avusturya'dan 30 gönüllü arkadaşımızla depremzedelere yardımlarımızı ulaştırdık." diye konuştu.

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