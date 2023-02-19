Muğla'daki otellerden gelen şefler ve öğretim görevlileri depremzedeler için mutfakta

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ADIYAMAN (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/İLYAS GÜN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Muğla'daki otellerden gelen şefler ve öğretim görevlileri, her gün 35 bin kişilik yemek hazırlıyor.

Depremin ardından Muğla'dan yola çıkan 27 kişilik ekip, Adıyaman Doğa Kolejinin mutfağına yerleşti.

Burada çalışmaya başlayan otel şefleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlileri, her gün 35 bin kişilik yemek yapıyor.

Yemekler, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin araçlarıyla kent merkezi ve köylere ulaştırılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Vedat Göller, AA muhabirine, depremin ardından rektörlüğe ve valiliğe müracaat ettiklerini, gerekli izinleri aldıktan sonra yola çıktıklarını söyledi.

Gönüllü olarak depremzedeler için yemek üretmek istediklerini anlatan Göller, "Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere yemeklerimizi çıkarmaya başladık. Öğle ve akşam yemeği toplam 30 bin kişilik. Kahvaltı ise 5 bin kişilik olmak üzere toplam 35 bin kişilik yemek üretimimiz var. Mutfağımız günde 16-17 saat kesintisiz çalışıyor." dedi.

Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Muğla'daki bir otelin mutfak şefi olan Çetin Deniz de yönetim kurulu üyeleriyle depremzedeler için bölgeye geldiklerini dile getirdi.

Herkesin bir şey yapmak için çabaladığını vurgulayan Deniz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Selma Atabey de her gün 5 çeşit yemek yaptıklarını anlattı.

Adıyaman Doğa Koleji Kurucusu Hamit Ekinci ise depremde 4 yeğenini kaybettiğini dile getirerek, "Koca yürekli insanların buraya gelmesi, okulumuza can verdi. Memleketimdeki insanların karınlarının doymasına vesile oldukları için hepsinden Allah razı olsun. Burada çok güzel bir ekip oluşturuldu." diye konuştu.

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