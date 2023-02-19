Avrupalı 6 gönüllü depremzedeler için kazan kaynatıyor

ADIYAMAN (AA) - MÜSLÜM ETGÜ/RECEP BİLEK - Avrupa'dan gelen 6 kişilik gönüllü ekip, depremin etkilediği Şanlıurfa ve Adıyaman'da depremzedeler için sıcak yemek hazırlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ardından İngiltere'nin Londra kentinde sokakta yaşayanlara ve üniversite öğrencilerine sıcak yemek dağıtan gönüllülerden Vıctor Rogalev önderliğinde oluşturulan 6 kişilik ekip, deprem nedeniyle zor günler geçirenlere yardım etmek için Türkiye'ye geldi.

İlk olarak Şanlıurfa'ya giden ekip, 5 gün depremzedelere sıcak yemek yaptıktan sonra, 7 gönüllü iş insanı tarafından Adıyaman Atatürk Stadı'nda arama kurtarma çalışmalarında görev alan personel için kurulan barınma merkezinde yemek yapmaya başladı.

Grup adına AA muhabirine açıklama yapan Victor Rogalev, haberlerde Türkiye’de yaşanan depremi gördüğünde hemen ilk olarak Çekya'daki arkadaşını arayarak durumu anlattığını ve bir an evvel oraya giderek insanlara sıcak yemek yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Arkadaşının olumlu cevap vermesiyle kendi aracıyla arkadaşlarını toplayarak Türkiye'ye geldiklerini anlatan Rogalev, şöyle konuştu:

"İngiltere'den tek başıma kendi aracımla çıktım. Çekya'dan da arkadaşlarımı alıp Türkiye geldim. Hepimiz çocukları ve ailemizi bırakıp geldik. Buraya insanlara yardım etmek için geldik. 5 gün Şanlıurfa'da yemek sıcak dağıttıktan sonra Adıyaman'a geldik. Burada gerektirse 1-2 ay kalabiliriz ihtiyaca göre. Genellikle herkesin yiyebileceği sebze yemeği yaptık ama burada öğrendiğimiz yemekleri de yapmaya başladık. Yaptığımız yemekler çok beğenildi, bundan dolayı mutlu olduk. Londra'da 30 yıldır sokakta yaşayan insanlara ve üniversite öğrencilerine sıcak yemek dağıtıyoruz. Daha önce arkadaşlarımızla deprem ve afet gibi durumlarda acil toplanabilmek için bir grup oluşturma fikri oluştu. İyi ki böyle bir fikir oluşmuş yoksa bu kadar kısa sürede toplanamazdık. Bu grupla ilk defa Türkiye'de çalışma yaptık."

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