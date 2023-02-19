Adıyaman'da binaların enkazı "çevre hassasiyeti"yle biriktiriliyor

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ADIYAMAN (AA) - AHMET BAYRAM - Depremde büyük hasarın olduğu Adıyaman'da yıkılan binaların enkazı, jandarma nezaretinde ve "çevre hassasiyeti" gözetilerek 2 ayrı noktada ayrıştırılmak üzere biriktiriliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Adıyaman'da açtığı yaralar, devlet, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler tarafından sarılmaya çalışılıyor.

Depremin 14. gününde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte, binalardan çıkan molozlar, yüzlerce hafriyat kamyonuyla taşınarak şehrin doğu ve batısındaki iki ayrı noktada toplanıyor.

Jandarma ekipleri de pek çok depremzedenin eşyasının bulunduğu alanı yoğun güvenlik önlemleriyle koruyor. Oyuncakların, kıyafetlerin dikkati çektiği depolama alanında biriktirilen enkaz, daha sonra ayrıştırılacak.

Kimyasal maddelerin bulunduğu zirai ilaç ve temizlik ürünleri bayisi ile eczane gibi iş yerlerinden çıkan enkaz ise ayrı noktalarda biriktiriliyor.

Biriktirilen enkazın arasında hurdaya dönmüş bazı araçlar, bir tur otobüsü, oyuncaklar, kıyafetler ve fotoğraflar dikkati çekti.

İldeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine, Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmalarının büyük hassasiyetle yapıldığını belirterek, savcılar nezaretinde incelenen ve deliller toplanan enkazı, jandarma ekiplerinin son bir kez kontrol ettiğini söyledi.

Valilik bünyesinde "Enkaz ihbar bürosu" kurduklarını hatırlatan Sonel, enkazda altın ve para gibi değerli eşyası kalan depremzedelerin buralara başvurarak, evlerinin yıkıntısı kaldırılmadan önce enkazın başına yönlendirildiğini, jandarma ekipleri ve iş makineleri eşliğinde kayıp değerli eşyasını aradığını, bulunması halinde teslim aldıklarını anlattı.

Değerli eşya teslim süreci de tamamlandıktan sonra enkazın iş makineleriyle kaldırıldığını belirten Sonel, hafriyat kamyonlarıyla taşınan enkazın şehirdeki iki ayrı depolama alanında biriktirildiğini ifade etti.

- "Depolama çevreye zarar vermeden yapılıyor"

Vali Sonel, depolama sürecinin tamamlanmasının ardından ayrıştırma aşamasına geçeceklerini dile getirerek, "Burada enkazın ayrıştırılması, kontrollü şekilde yapılıyor. Jandarmamızın güvenlik kontrolü altında bu işlem yapılıyor. Bir de eczane ve zirai ilaç bayisi enkazları ayrı bir yere depolanıyor. Burada amacımız da çevreye zarar vermemek. O ayrıştırmalar, enkazla ilgili işlemler çevreye zarar vermeden yapılıyor." dedi.



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