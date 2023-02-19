Demokrasi ve Birlik Derneği, Adıyaman'da depremzedeler için çadır kurdu

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ADIYAMAN (AA) - Demokrasi ve Birlik Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da konaklama ve çeşitli hizmetlerin verildiği bin kişilik çadır kurdu.

Dernek sözcüsü Ebubekir Elmalı, yaptığı açıklamada, Mehmet Metiner başkanlığında kurulan fikri ve kültürel derneğin yardım kuruluşu olmamasına rağmen "Asrın felaketi"nin sosyolojik ve psikolojik etkilerini azaltmak için çadır kent projesi tasarladığını belirtti.

Barınmanın yanı sıra 30 yataklı revir kurduklarını, doktor ve hemşirelerin 24 saat depremzedelere hizmet ettiğini dile getiren Elmalı, şunları kaydetti:

"Bu proje ile yaklaşık 800 kişinin soğuktan korunaklı, hijyenik bir ortamda barınmasını sağlıyoruz. Bu barınma çadırımızda depremzedelerimiz için özel duş alanları, tuvalet ve mescit bölümleri de hizmete sunuldu. Hem çadırda konaklayan depremzedelerimize hem de dışardan gelen depremzedelere 3 öğün yemek hizmeti veriliyor. Depremzede çocuklarımız için bir sinema çadırı oluşturduk. Bu çadırda her akşam çocuklar için sinevizyon gösterimi yapıyoruz. Allah bizlere bu necip millete layıkıyla hizmet edebilmeyi nasip etsin."

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