Deprem Adıyaman'da 11 basın mensubunu hayattan kopardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem Adıyaman'da 11 basın mensubunu hayattan kopardı

AA

Deprem Adıyaman'da 11 basın mensubunu hayattan kopardı

ADIYAMAN (AA) - AHMET BAYRAM - Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte görev yapan 11 basın mensubunun yaşamını yitirdiğini, birçok meslektaşının da kentten ayrıldığını söyledi.

Kentte görev yapan basın mensupları Burak Alkuş, Hidayet Özdemir, İskender Korkut, Kemal Öner, Muhammed Akan, Ruhi Akan, Yunus Emre Doğan, Barış Can Tabakçı, Zübeyr Pektaş, İsmail Hakkı Koçak ve Fatih Bayın enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Dişkaya, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şehri adeta yerle bir ettiğini söyledi.

Şehirde görev yapan 11 basın mensubunun enkazda yaşamını yitirdiğini belirten Dişkaya, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızı defnettik, geriye kalan yerel medya mensuplarımızın da hepsi darmadağın, herkes bir yakınının yanına sığınma ya da çocuğunu, ailesini muhafaza altına alma derdinde, gayretinde."

Depremin yaralarını sarmaya, etkisini üzerlerinden atmaya çalıştıklarını dile getiren Dişkaya, "Yeni yeni kendimize geliyoruz. İnşallah bir alan tahsis edip, yerel medyamızı kanatlarımız altında bir araya getirip işlerimizi yapmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Zeki Dişkaya, "Adıyaman'da yerel basının sesi kesildi, yerel basın sustu. Yerel basın susunca Adıyaman da sustu maalesef. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın hepsinin bizde ayrı ayrı hatıraları var. Emin olun biz henüz kendimizde değiliz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

280 haneli beldede depremden 15 ev sağlam kalabildi
YEREL HABERLER 280 haneli beldede depremden 15 ev sağlam kalabildi
Depremlerde 4 oğlunu kaybeden Adıyamanlı baba afet gecesini unutamıyor
YEREL HABERLER Depremlerde 4 oğlunu kaybeden Adıyamanlı baba afet ...
Adıyaman'da bazı yollarda yarıklar oluştu
YEREL HABERLER Adıyaman'da bazı yollarda yarıklar oluştu
Demokrasi ve Birlik Derneği, Adıyaman'da depremzedeler için çadır kurdu
YEREL HABERLER Demokrasi ve Birlik Derneği, Adıyaman'da ...
Adıyaman'da binaların enkazı "çevre hassasiyeti"yle biriktiriliyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da binaların enkazı "çevre hassasiyeti"yle ...
Adıyamanlılar, Meksika arama-kurtarma köpeği Proteo'yu unutmuyor
YEREL HABERLER Adıyamanlılar, Meksika arama-kurtarma köpeği ...
UMKE ekipleri Adıyaman'da karlı yolları aşıp depremzede köylülere sağlık hizmeti götürüyor
YEREL HABERLER UMKE ekipleri Adıyaman'da karlı yolları aşıp ...
Avrupalı 6 gönüllü depremzedeler için kazan kaynatıyor
YEREL HABERLER Avrupalı 6 gönüllü depremzedeler için kazan ...
Muğla'daki otellerden gelen şefler ve öğretim görevlileri depremzedeler için mutfakta
YEREL HABERLER Muğla'daki otellerden gelen şefler ve öğretim ...
Avusturyalı gurbetçilerden deprem bölgesinde 10 tır gıda yardımı
YEREL HABERLER Avusturyalı gurbetçilerden deprem bölgesinde 10 tır ...
Türk bayrağına sarılı oyalı yazma ve bebek patiği duygulandırdı
YEREL HABERLER Türk bayrağına sarılı oyalı yazma ve bebek patiği ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA DEPREMDE ÖLEN 9 GAZETECİ ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA DEPREMDE ÖLEN 9 GAZETECİ ...
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan depremin ...
Adıyaman'da depremde ölen 9 gazeteci anıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde ölen 9 gazeteci anıldı
(Görüntülü)BAKAN ÇAVUŞOĞLU, AFAD VE ÇADIRKENTTE DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN ÇAVUŞOĞLU, AFAD VE ÇADIRKENTTE ...
(Görüntülü)BAKANLAR KİRİŞCİ VE KARAİSMAİLOĞLU KURULAN AFET KOORDİNASYON MERKEZİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKANLAR KİRİŞCİ VE KARAİSMAİLOĞLU KURULAN ...
(Görüntülü)- BAKANLAR KİRİŞCİ VE KARAİSMAİLOĞLU KURULAN AFET KOORDİNASYON MERKEZİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU(1)
YEREL HABERLER (Görüntülü)- BAKANLAR KİRİŞCİ VE KARAİSMAİLOĞLU ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adıyaman'da incelemelerde ...
Gönüllü iş insanlarından Adıyaman'daki görevliler için 6 bin kişilik barınma merkezi
YEREL HABERLER Gönüllü iş insanlarından Adıyaman'daki görevliler ...
(Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu, Çakırhöyük ve Konuklu köylerinde depremzedelerle biraraya geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu, Çakırhöyük ve Konuklu ...
Depremzede çölyak hastaları yardımseverler sayesinde özel gıdalarına kavuştu
YEREL HABERLER Depremzede çölyak hastaları yardımseverler sayesinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.