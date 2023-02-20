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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malezya ordusunun sağlık ekibi Adıyamanlı depremzedeler için görev başında

AA

Malezya ordusunun sağlık ekibi Adıyamanlı depremzedeler için görev başında

ADIYAMAN (AA) - CÜNEYT ÇELİK / ABDULLAH SÖYLEMEZ - Malezya ordusunun afet müdahale ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kurdukları sahra hastanesinde afetzedelere hizmet veriyor.

Malezya ordusunda görevli 110 uzman sağlık personeli, ilçe meydanında sahra hastanesi kurdu.

Günlük 150 hastayı muayene etme kapasitesine sahip, tomografi ve laboratuvar bölümleri bulunan sahra hastanesinde, ameliyathane, yoğun bakım ve doğumhane de bulunuyor.

Genel cerrahi, ortopedi, kadın doğum, diş, çocuk hastalıkları uzmanlarının görev yaptığı hastanede, 13 doktor, 16 uzman, 81 de hemşire ve teknikerden oluşan 110 kişilik ekip sağlık hizmeti sunuyor.

- "İlk defa böyle bir deprem gördüm"

Tuğgeneral Dr. Amran Amır Hamzah, AA muhabirine, depremden hemen sonra Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine gelerek sahra hastanesi kurduklarını söyledi.

Hastaneyi iki günde kurduklarını ifade eden Hamzah, şu bilgileri verdi:

"Buraya birçok uzman arkadaşlarımız geldi ve ameliyathane kurduk. Tüm ekipmanlarımız var, burada ameliyat yapabiliyoruz. Halka hizmet vermek için 6 hafta ya da daha uzun bir süre burada kalacağız. 2-3 gün içinde 160'tan fazla kişiye müdahale ettik, tedavilerini yaptık. Acil hastaları Malatya'ya gönderdik. Burada hastalara ilaç da veriyoruz. Olmayan ilaçları da buradaki hastanelerden alabiliyoruz. İlk defa böyle bir deprem gördüm, Allah yardımcımız olsun."

- "Bu depremi görünce şok yaşadım"

Acil servis doktoru Binbaşı Dr. Mohammed Fuad, Türk halkına her durumda yardım ettiklerini belirterek, depremi duydukları anda eşyalarını toplayıp bölgeye yardım için yola çıktıklarını dile getirdi.

İlçeye gelir gelmez sahra hastanesi kurduklarını anlatan Fuad, "Bu depremi görünce şok yaşadım, halen burada artçı depremler de oluyor. Türkiye'deki vatandaşlara hizmet ettiğimiz için mutluyuz ve enerjik kalmaya çalışıyoruz çünkü hasta bakarken enerjik olmak gerekiyor. Biz burada yardım etmeye geldik ama onlar da bize yardım ediyor, çadır kurarken çok yardım ettiler. Bazı kıyafetler konusunda bize destek oldular. Isınma konusunda da Türk halkı bize çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Yüzbaşı Dr. Hıdayah Amran da memnuniyetle tüm hastalara baktıklarını söyleyerek, "Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Bazen çok hasta geliyor, tüm yataklarımız doluyor. Ben böyle bir deprem görmedim, Türk halkı çok yardımsever, biz iki ülke kardeşiz." dedi.


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