Eksim Holding'in Adıyaman'da inşa ettirdiği çadır kent son aşamada

ADIYAMAN (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - SİDAR CAN EREN - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından, Eksim Holding tarafından Adıyaman'da yaptırılan 1800 depremzedenin barınabileceği çadır kent, bu hafta içerisinde hizmete başlayacak.

112 Acil Çağrı Merkezi yanındaki 20 dönümlük boş arazi üzerine, Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik tarafından kurulan çadır kentte, yemekhane, revir, tuvalet, banyo, çocuk oyun bölümleri ve sosyal alanlar bulunuyor.

Alt yapısı büyük ölçüde tamamlanan çadır kentte, sondaj vurularak su ihtiyacı da giderildi.

Yaklaşık 100 kişilik ekiple son çalışmaların sürdüğü alanda, 450 çadırda yaklaşık 1800 kişi yaşayabilecek.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, AA muhabirine, depremin ardından sorumluluk bölgelerinin elektrik alt yapısını 24 saat içerisinde tamamladıklarını söyledi.

Enerji Bakanlığının görevlendirmesiyle Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hizmet verilmesi için personel gönderdiklerini dile getiren Arvas, daha sonra arama, kurtarma ve insani yardım faaliyetlerini yürüttüklerini belirtti.

- "Personellerimizin enkazdan çıkardığı vatandaşlar oldu"

Dicle Elektrik bünyesinde kurdukları arama, kurtarma ekibinin enkaz bölgelerinde görev aldığını anlatan Arvas, şöyle konuştu:

"Personellerimizin enkazdan çıkardığı vatandaşlar oldu, bizi en çok sevindiren de bu oldu. Daha sonra insani yardım olarak buradaki dağıtım şirketinin bahçesine hızlıca bir çadır kent kurduk. İkinci günün sonunda yemek servisine başladık. Sonra barınmayı çözebiliriz diye arsa arayışına girdik. Sağ olsun AFAD yetkililerinin yardımıyla bu alanı bulduk. 450 çadır kurmayı hedefliyoruz. Her şeyiyle elektrik alt yapısıyla, tuvalet, banyo ihtiyacının organizasyonunu Dicle Elektrik olarak biz yapıyoruz."

Çadır kentin kullanımını AFAD'a devredeceklerini aktaran Arvas, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çadırlarımız 4 kişilik. Çadırlarımızın içerisindeki iç tesisat da tamamlandı. Şu anda 200'den fazla çadırımız kurulu durumda, bu akşam itibariyle yaşanılacak hale gelecek fakat AFAD ile koordinasyonumuzda kısmi olarak değil de tamamlandıktan sonra depremzedeleri buraya almayı kararlaştırdık. O yüzden muhtemelen 2 veya 3 gün içinde geriye kalan 200 çadırımızı da tamamlayınca hafta ortasında barınma ihtimalimiz olacak."









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