Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Veysi Kaya idaresindeki 02 ADC 747 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi hastane kavşağında Erkan Utuş yönetimindeki 02 ABH 681 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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