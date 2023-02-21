Samsun'da 4 bin litre etil alkol ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir aracı takibe aldı.

Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde durdurulan araçta arama yapan polis, 4 bin litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K, emniyete götürüldü.

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