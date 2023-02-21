Adıyamanlı depremzede çocuklar gezici kütüphane otobüsü ile moral buldu

ADIYAMAN (AA) - CÜNEYT ÇELİK/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki çocuklar, güzel vakit geçirdikleri gezici kütüphane otobüsünde moral buluyor.

Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesine bağlı gezici kütüphane otobüsü, depremzede çocuklara destek için Adıyaman'a geldi.

Kentteki eski su işleri mevkisinde kurulan çadır kente konuşlanan gezici kütüphaneden faydalanan çocuklar, farklı aktivitelerle güzel zaman geçiriyor.

Ailelerin de katıldığı etkinliklerde kitap okuyup çizdikleri resimleri otobüse asan çocuklara, oyuncaklar hediye ediliyor.

- Depremin izlerini unutmaya çalışıyorlar

Çocuklar için 1500, yetişkinler için de 2 bine yakın kitap bulunan gezici kütüphanede, internet, sinema, bilgisayar hizmeti de veriliyor. Gezici kütüphaneyi kullanan çocuklar, resim, matematik, zeka oyunları gibi etkinliklerle depremin izlerini unutmaya çalışıyor.

Kütüphane görevlisi İlyas Yıldızhan, AA muhabirine, sabah saatlerinde çocuklara kreş eğitimi verdiklerini söyledi.

Çocuklarla boyama, resim çizme, kitap okuma etkinlikleri yaptıklarını ifade eden Yıldızhan, şöyle konuştu:

"Öğleden sonra yetişkinlere yönelik etkinlikler yapıyoruz, ders çalışmak isteyenler için 4 bilgisayarımız var, isteyen çocuklara veriyoruz. Akşam da sinema ve animasyon etkinliği yapıyoruz. Çocuklar için çok iyi bir faaliyet olduğunu düşünüyoruz. Gittiğimiz her yerde çocuklar bizi çok iyi karşılıyor. Biz de elimizden geldiği kadar çocuklarda depremin izlerini silmeye çalışıyoruz. Batman'da çocuklarımıza oyuncak topladık, onları da etkinlik sonlarında çocuklara hediye ediyoruz."

- Güzel vakit geçiren çocuklar çok mutlu

Çocuklardan Ecrin Gürbüz ise her sabah kütüphaneye gelerek vakit geçirdiklerini ve mutlu olduklarını belirterek, "Burası çok güzel, çok beğendik. Resimler yapıp oyunlar oynuyoruz. Çadırlar sıcak, yemeklerimiz güzel, burada güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Abdulsamet Dalgalar da kütüphaneyi çok beğendiklerini ve oyunlar oynayıp eğlendiklerini anlattı.

Kütüphanede çocuklarla ilgilenen Kızılay gönüllüsü Ezgi Simay Tabak da çocuklarla bağ kurmaya çalıştıklarını ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

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