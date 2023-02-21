Kamu kurumları ve belediyeler depremlerden etkilenen Adıyaman için seferber oldu

ADIYAMAN (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ/CÜNEYT ÇELİK - "Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören illerden olan Adıyaman'da, vatandaşların mağdur olmaması için kamu kurumları, belediyeler ile STK'ler yoğun çalışma yürütüyor.

Çok sayıda binanın yıkıldığı ve altyapının zarar gördüğü kentte depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Farklı illerden belediye ve kamu kurumları iş birliğinde kentte çalışma yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin su şebekelerini ve kanalizasyon hatlarını onarıp çöpleri temizliyor.

Yemek ve ekmek üretilen mobil araçlarıyla depremzedelere hizmet veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, belediye olarak arama kurtarma ekipleri, iş makineleri ve diğer personellerle deprem bölgelerinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çeşitli belediyeler ve kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Sekmen, "Bir yandan arama kurtarma yapılıyor, bir yandan lojistik ihtiyaçlar temin ediliyor, çadır dağıtımı ve konteyner kentler oluşturuluyor. STK'lerimiz, devlet kurumlarımız ve yerel yönetimlerle el ele vererek hizmetleri yürütüyoruz. Bütün arzumuz bu acının bir an önce dinmesi ve vatandaşlarımızın normale dönmesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sekmen, depremin yükünün çok ağır olduğunu ve bu yükü el birliği içerisinde kaldırma gayretinde olduklarını anlattı.

- "Şehrin sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, şunları kaydetti:

"Şehirde altyapı, su ihtiyacı, elektrik, kanalizasyon, çadır kent ve konteyner kentlerin oluşturulması, seyyar tuvalet ve duşların yerleştirilmesi için gayret sarf ediyoruz. Ayrıca şehrin temizlik hizmetlerini de yapma gayreti içerisindeyiz. Bütün bu büyük afete rağmen arkadaşlarımızın nasıl canla başla çalıştıklarına şahit oluyoruz. Belediye başkanımıza, çalışanlarına ve diğer kamu görevlilerine hakikaten ayrıca bir teşekkürü borç biliyorum. Bu arkadaşlarımız birçok yakınını kaybetmiş. Yakınlarının cenazeleri defnedilirken, bir yanda arama kurtarma çalışması yapılırken, bu arkadaşlarımız şehrin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük bir gayret sarf ediyor ve yol gösteriyorlar. Biz de onların gösterdiği yoldan yürüyerek şehrin sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz."

İl merkezinin yüzde 65'ine su verildiğini ve çöpleri topladıklarını dile getiren Sekmen, kalan yerlere de su vermek için çalıştıklarını ve zarar gören boruları onarmaya devam ettiklerini aktardı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da depremin ilk gününden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanların, milletvekillerinin, belediyelerin ve STK'lerin yanlarında olduğunu belirtti.

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