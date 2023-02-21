Adıyaman'da enkazdan çıkan demirleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da enkazdan çıkan demirleri çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ekiplerince Adıyaman-Kahta kara yolu girişinde durumundan şüphelenilen bir kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, Adıyaman merkezdeki enkaz alanından çalındığı değerlendirilen hurda demir bulundu.

Kamyon sürücüsü A.D. ile beraberindeki F.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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