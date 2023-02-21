Sakaryalı gönüllü berberler Adıyaman'da depremzedeleri tıraş ediyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'a gelen Sakaryalı 14 berber depremzedeleri tıraş ediyor.

Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde Adıyaman'a gelen berberler Atatürk Bulvarı'nda afetzedelerin tıraş ihtiyacını karşılıyor.

Berberlerden Tahsin Emecan, AA muhabirine, 1999'daki depremde Sakarya'ya Adıyaman'dan çok fazla yardım geldiğini, o günü unutmadıklarını, şimdi ise dükkanlarını kapatarak deprem bölgesine geldiklerini anlattı.

Emecan kente vefa borçlarını ödemek için depremzedeleri tıraş ettiklerini belirtti.

Baran Çelik ise depremzedelere bir nebze de olsun yardım etmek ve onlara moral vermek istediklerini söyledi.

Depremzedelerden Feyzettin Bozkurt berberlere teşekkür etti.

Kentte bir gün daha kalacak olan berberler daha sonra depremden etkilenen diğer illere geçecek.​​​​​​​

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