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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıp eğitimini Türkiye'de alan Malezyalı komutan depremzedelere yardıma geldi

AA

Tıp eğitimini Türkiye'de alan Malezyalı komutan depremzedelere yardıma geldi

ADIYAMAN (AA) - CÜNEYT ÇELİK/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden 1989'da mezun olan Malezyalı Tuğgeneral Dr. Amran Amır Hamzah, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki sahra hastanesinde depremzedeleri tedavi ediyor.

Depremlerin ardından kente gelen Malezya ordusunda görevli 110 uzman sağlık personeli, Çelikhan ilçe meydanında kurulan sahra hastanesinde sağlık hizmeti sunuyor.

Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinden 1989 yılında mezun olan Tuğgeneral Dr. Hamzah da tomografi ve laboratuvar bölümleri ile ameliyathane, yoğun bakım ve doğumhane de bulunan hastanedeki ekibin başında görev alıyor.

Gönüllü olarak bölgeye gelen ve Türkçe bildiği için hastalarla yakından ilgilenen Hamzah, 13 doktor, 16 uzman, 81 de hemşire ve teknikerden oluşan ekibiyle depremzedelerin tedavilerine yardımcı oluyor.

- "Vefa borcumu ödemek için geldim"

Tuğgeneral Dr. Amran Amır Hamzah, AA muhabirine, deprem haberini duyunca büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını ifade eden Hamzah, şöyle devam etti:

"Çok hasarlar var ve vatandaşlar bundan olumsuz etkilendi. Türkiye'de deprem olduğunda hemen buraya hareket ettik, 2 uçakla geldik. Bizim ekip hastane kurmak için Çelikhan'a geldi, 110 kişiyiz. Çok büyük bir deprem olduğunu gördüm, çok il etkilendi. Bu deprem beni çok etkiledi ve üzdü. Buraya gelip yardım etmek için hemen gönüllü olarak gitmek istediğimi bildirdim. Bizim grup hepsi asker, ben buraya vefa borcu ödemek için geldim."

Türkiye'de sağlık alanında önemli aşamalar katedildiğini belirten Hamzah, "Burada sizin hastalar çok çabuk başka hastanelere, başka yerlere sevk olabiliyor, bu konuda da sağlık hizmetiniz çok iyi. Bizim orada kar yağmaz, deprem de yok gibi o nedenle bayağı zorluk çektik. Kara alışık değiliz, gece eksi 10-15 dereceye düşüyor, bizim için zor. Bizim ekiptekiler canlı canlı kar gördüler. Zor şartlarda vatandaşlara yardım ediyoruz. Malezya ve Türkiye kardeş ülkelerdir. Umarım bu afet çabuk geçer ve normalleşirsiniz. Arama kurtarma ekimiz de geldi, onlar da Hatay'da çalışıyor." diye konuştu.

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