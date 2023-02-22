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IKBY, Adıyaman'da 25 bin depremzedenin barınabileceği çadır kent kuruyor

AA

IKBY, Adıyaman'da 25 bin depremzedenin barınabileceği çadır kent kuruyor

ADIYAMAN (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ/SİDAR CAN EREN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 5 farklı bölgede 25 bin kişinin barınabileceği çadır kent inşa ediliyor.

IKBY tarafından gönderilen, Barzani Yardım Vakfına bağlı görevliler, ilk olarak Kayalık Mahallesi 3. Çevre Yolu Caddesi'ndeki boş arazide 500 çadır kurulumuna başladı.

İçinde 10 kişinin kalabileceği çadırlar, gerekli olan bütün ihtiyaç malzemeleriyle depremzedelerin hizmetine sunulacak.

AFAD'ın koordinesinde kentin 5 farklı bölgesine 2 bin 500 çadır kurmayı planlayan Barzani Yardım Vakfı, yemekhane, revir, tuvalet, banyo ve sosyal alanları da oluşturacak. Çadırlarda yaklaşık 25 bin kişi kalabilecek.

Barzani Yardım Vakfının Türkiye Sorumlusu Abdulvahit Emin Selim, AA muhabirine, deprem haberini aldıktan sonra yardım için harekete geçtiklerini söyledi.

Selim, "Bütün yaptığımız her şey insani duygular uğrunadır. Yardım timlerimiz, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, İskenderun bölgelerine hem sağlık ekibi olarak yardıma geldi hem ihtiyacı olan insanlara gıdayı ulaştırdı hem de çadır kentler kurmak suretiyle hizmet etmeye geldi." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi ve AFAD yöneticilerinin gösterdiği alanda ilk olarak aileler için 500 çadır kurduklarını kaydeden Selim, "Çadırların kurulumunu ve montajını yaptıktan sonra mutfak ihtiyaçlarının tümünü karşılayarak, halı, battaniye gibi gereksinimleri ve sobaları da içine koyarak bir ailenin yaşayabileceği duruma getireceğiz. Aileler yerleştikten sonra onların yiyecek ihtiyacını karşılamış olacağız. Kentteki çadırların kurulumunu AFAD'ın desteğiyle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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