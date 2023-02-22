Adıyaman'da hayırseverlerin kurduğu çadır kentte 900 depremzede barınıyor

ADIYAMAN (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ/CÜNEYT ÇELİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da, hayırseverlerin desteğiyle kurulan çadır kent yaklaşık 900 kişiye sıcak yuva oluyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden biri de Adıyaman oldu.

Yaraların sarılmasına devam edilen kentte, eski su işleri mevkisinde, eski Rize milletvekili Abdulkadir Kart, Demokrasi ve Birlik Vakfı, Niğde Belediyesi ile hayırseverlerin desteğiyle çadır kent oluşturuldu.

Üzeri bütün halinde ve içerisi paravan odalar şeklinde kurulan çadır kentte, depremzedelerin rahat etmesi için tüm imkanlar seferber ediliyor.

Burada çamaşırhane, sahra hastanesi, mobil tuvalet ve banyolar, eczane ve çocuklar için oluşturulan oyun alanlarıyla depremzedelerin her türlü ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor.

Organizatör firmanın yetkilisi Burcu Aydın, AA muhabirine, depremi öğrendikten sonra depremzedelere sıcak barınma ortamı sunmak için proje geliştirdiklerini söyledi.

- "Burası bir çekim merkezi oldu"

Projeyi, Demokrasi ve Birlik Vakfı, eski milletvekili Abdulkadir Kart ile paylaştıklarını ve onlardan destek aldıklarını belirten Aydın, "Çadırı kurmak için bütçemize sponsor olanlar oldu. Burası bir çekim merkezi olduğu için Niğde Belediyesi ve bazı belediyeler destek verdi. Niğde Belediyesi çamaşırhane ile mobil tuvalet ve banyolar gönderdi. Burada yaklaşık 900 depremzede barınıyor. Sıcak ortamları, uyku tulumları, sıcak su torbaları ve çocukların oyun alanları bulunan bir bölge." dedi.

Çadır kentin ayrı ayrı bölmeler şeklinde yapıldığını anlatan Aydın, paravan odaların ise sıcak olması için yerden yüksek olduğunu ve ahşap zeminle kaplandığını anlattı.

Aydın, şunları kaydetti:

"Çadırda halıfleks ve üzerine 3 kat serdiğimiz kilimlerimiz var. Oda şeklinde olmasının insanlara rahatlık katacağı inancındaydık. Dışarıdan gelen insanlarla birlikte burada her gün 2 bin 500 kişi yemek yiyor. 30 yataklı bir sahra hastanemiz var. Eczane ve eczane deposu bulunuyor. Burada yaklaşık 200 odamız var. Küçük ve büyük ailelere göre odalar var. Hijyene çok önem veriyoruz ve 4 günde bir nevresimler değiştiriliyor. Biz insanları mutlu etmek için buradayız. İnsanların gülümsediğini ve rahat ettiğini görmek bizi çok mutlu ediyor."

- "Onların derdi bizim derdimiz"

Çadırdaki hastanede gönüllü çalışan doktor Ahmet Ergüden ise Konya'dan gelerek depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hasta olan depremzedeleri tedavi ettiklerini aktaran Ergüden, "Buraya ilaç, mama ve çocuk oyuncağına varıncaya kadar hayırseverlerce her türlü malzeme gönderilmiş. Enjeksiyonumuz, serumumuz ve her türlü ilacımız var. Bir kamyon tıbbi malzeme ve serumu hastaneye gönderdik. Halkın derdine çare olmaya, hastalığına deva olmaya çalışıyoruz. Gönüllü geldiğimiz için hiçbir şeyden şikayetçi değiliz. Onların derdi bizim derdimiz, felaket geçirdiler. Biz onların hallerini anlıyoruz, kendimizi onların yerine koyup empati yapıyoruz." diye konuştu.

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