Gönüllüler, depremzede çocuklar için açık hava sineması kurdu

ADIYAMAN (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ/CÜNEYT ÇELİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki depremzede çocuklar, gönüllülerin çadır kentte düzenlediği açık hava sinema etkinliğiyle moral buluyor.

İstanbul'dan kente gelen bir grup gönüllü, depremden etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla çadır kentte sinema alanı kurdu.

Çocukların ısınması için alana sobalar da yerleştiren gönüllüler, akşamları çocuklara çizgi film izletiyor.

Gönüllüler, patlamış mısır ve çeşitli ikramlarda bulunduğu çocukların yüzünü güldürmek için etkinliklerine devam edecek.

Gönüllülerden Semih Serhat Özdemir, AA muhabirine, 20 kişilik gönüllü ekiple çalışma yürüttüklerini söyledi.

- "Depremin etkilerini çocukların hafızasından silmek istiyoruz"

Çocukları sevindirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Buradaki çocukların aslında hiçbir şeyden haberi yok ama bir o kadar da her şeyden haberdarlar. Asıl yardımcı olmamız gereken onlar. Burada sinemamızı yaptık. Patlamış mısır yapıyoruz. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Her gün sinema etkinliği düzenliyoruz. Depremin etkilerini çocukların hafızasından silip en azından 3-4 saatliğine onları eğlendirmek istiyoruz."

Gönüllü Hayri Çetinoğlu ise çocuklara her gün farklı çizgi film izlettiklerini anlattı.

Çocukların çizgi filmlerle mutlu olduğunu belirten Çetinoğlu, "Yurt dışından ve özellikle İstanbul'dan ağabey ve ablalarımız bize destek oluyor. Çocuklara oyuncaklar da veriyoruz. Günlerdir buradayız, dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Çok yoruluyoruz ama çocuklarımızın yüzündeki bir gülüş bizim yorgunluğumuzu ve halsizliğimizi alıyor. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar için bugün ne yaparsak azdır." diye konuştu.



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