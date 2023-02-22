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Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesi Adıyaman'daki çalışmaları değerlendirdi:

AA

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/RIDVAN KORKULUTAŞ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yarından sonra konteyner alanlarında hareketliliğin başlayacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesi Adıyaman'daki çalışmaları değerlendirdi:

ADIYAMAN (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/RIDVAN KORKULUTAŞ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yarından sonra konteyner alanlarında hareketliliğin başlayacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman kent merkezinde helikopterle Gölbaşı ve Tut ilçelerine geçti. Buradaki depremzedelerle görüşüp sahadaki çalışmaları inceleyen Karaismailoğlu, Tut ilçesine bağlı Meryemuşağı Köyünde, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin üzerinden 17 günün geçtiğini anımsattı.

Dünyanın en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya kalındığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"17 gün içinde çok zorlu zamanlar geçirdik. Her geçen gün bir önceki günden daha iyi durumdayız. Adıyaman genelinde işler bir disiplin halinde devam ediyor. Bugün için bize gerekli olan sadece zaman. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın çadır ihtiyaçlarını karşıladık. Adıyaman merkezinde çadır kentlerimizi kurduk. Şu anda Adıyaman merkezimizdeki çadır kentlerimizde boş çadırlarımızda var. Kredi ve Yurtlar Kurumumuzda 3 bine yakın vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Yurtlarda da boş yerlerimiz var. Adıyaman'ın köylerinde de önemli çalışmalar var ve depremden köyler de etkilendi. Acil çadır ihtiyaçlarımızı gidermiştik. Yine köylerde de ihtiyaç olursa köylerimize de çadırlarımızı iletiyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat etmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bugün sabah Gölbaşı'ndaydık. Gölbaşı ve Harmanlı beldesi, Adıyaman merkezden sonra depremden en çok etkilenen bölgeler."

Karaismailoğlu, Gölbaşı ve Harmanlı'da enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını aktararak, kendilerinin de yerinde inceleme yaparak vatandaşların ihtiyaçları konusunda da çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Meryemuşağı Köyü'nün de depremden en çok etkilenen köylerden olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Burada da vefatlarımız var. Vatandaşlarımızla beraberiz. Onların dertlerini dinliyoruz. Buraları eski haline döndürmek ve eskisinden daha iyi hale getirmek bizim görevimiz. Bunun için de zaman gerekli. Burada zarar tespitleri yapılarak raporlar hazırlanıyor. Yoğun bir çalışma var. Kısa zamanda buraları hayatın olağan akışına getirmek için çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Konteyner alanlarımızda hareketlilik başlayacak"

Karaismailoğlu, Adıyaman merkezde çadır alanları kurduklarını anlatarak, konteyner kentler için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Yarından sonra konteyner kentlere de çadırlardan transferlere başlayacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çoğu konteynerin altyapısını hazırladık bir kısmı da devam ediyor. Bir taraftan konteynerler kurarken bazı alanlarda prefabrik yapılar yaparak, farklı yöntemlerde çalışıyoruz. İlk aşamada 15 bin civarında konteyner kent kurma planımız var, o doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Yarından sonra konteyner alanlarımızda hareketlilik başlayacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Adıyaman merkezde ekonomik hareketliliğin ve ticaretin canlanması içinde esnafla ve Adıyamanlılarla önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Bazı fırınların faaliyete başladığını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hasar görmemiş dükkanlarımızda vatandaşlarımız temizlik çalışması yapıyor. Ağır da olsa hareketlilik devam ediyor. Depremin etkilediği 11 ilimizde devletimizin bütün kurumları tam bir koordinasyon içinde topyekün mücadele veriyorlar. Büyük, güçlü Türkiye, bunun da üstesinden kısa zamanda kalkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bütün planlamalarımızı yaptık. Bunlar bir sıralama halinde devam ediyor. Bugün konteynerlerden bahsediyoruz. Bir taraftan da bakanlıklarımız yeni yaşam alanları ve yeni kentlerin planlaması içinde çalışmalar yapıyor. Adıyaman merkezde ve Gölbaşı'nda zemin etütleri bir taraftan yapılırken bir taraftan da projeler hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde de bunların temelleri atılıp kalıcı konutlar bir taraftan yapılacak."

- "Hayatı normale döndürmek için seferberlik hali devam edecek"

Karaismailoğlu, sadece merkezlerde değil köylerde de önemli tahribatlar olduğuna işaret ederek, bunlar için de ne yapılması gerekiyorsa bütün kurumların hassasiyetle çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Burada sadece kaybettiklerimizi geri getiremeyiz. Buraları eskisinden daha iyi hale getirmek görevimiz ve onu yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Geçmiş afetlerde yaşadığımız çokça örnek var. Hiçbir problem ve ihtiyacımız da yok. Gıda kolilerimiz, iaşe ihtiyaçlarımız geliyor. Arkasının gelmesi içinde planlamalar yapıyoruz. Birçok kurumlarımızın iş makinaları, yüklenicilerimiz topyekün bir seferberlik halinde özverili çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin her tarafından deprem bölgelerine gelmiş çalışma arkadaşlarımız gece gündüz, bir kaç saat uykuyla çadırda, soğukta uyuyarak önemli bir mücadele veriyor. Hayatı normale döndürmek için bu seferberlik hali, bundan sonra da devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Adıyaman'ın köylerini daha önce ziyaret etmiştik. Şimdi de farklı köylerdeki tabloyu yerinde görmek ve ihtiyaçları birebir vatandaşımızla tespit edip anında müdahale etmek için buradayız. Çalışma arkadaşlarımız özellikle jandarma bütün deprem bölgelerinde olduğu gibi Adıyaman köylerinde ve en ücra köşesinde her tarafta irtibatlı. Bizler de onlara destek veriyoruz. Devletimizin bütün kurumları koordinasyon ve birebir seferlik halinde bu işi yönetiyoruz. İnşallah bu günler geride kalacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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