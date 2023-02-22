TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adıyaman'da afetzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla yıkıma yol açtığı şehirlerden Adıyaman'a gelen Sarıgül, çadır kentlere yerleştirilen depremzedelerle buluştu.



Depremzedelerle sohbet eden Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından Türkiye'den binlerce kişinin afetzedelerin yarasını sarmak için bölgeye geldiğini belirterek Allah'tan bir daha Türkiye'ye ve insanlığa benzer acıları göstermemesini diledi. Sarıgül, Türkiye'nin yaralarını en kısa sürede saracağına inandığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Yıkılanı yaparız, dağılanı toplarız ama inanın ki giden canları geri getiremeyiz. Hep birlikte bu enkazın altında kalmayacağız, üstesinden geleceğiz. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım. Bu depremde çok acılar yaşadık ama bizi ayağa kaldıracak Türk milletinin gücünü gördük. Dayanışmanın, yardımlaşmanın, kardeşlik hukukunun ne demek olduğunu gördük. Bu büyük felaketin üstesinden geleceğiz. Afeti hep birlikte aşacağız, yaralarımızı birlikte saracağız. Yaşadığımız acılar bize yol gösterecek, korkmayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız, dimdik ayakta kalacağız."

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkati çeken Sarıgül, gerekli tedbirlerin alınması için "Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı" kurulmasını önerdi.

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