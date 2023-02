Depremin ardından Gölbaşı'nda yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor

ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor.

Tokat Belediyesi ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ilçeye bağlı Belören beldesinin yanı sıra Kösüklü, Çatalağaç, Küçükören, Hacılar ve Karaburun köyleri ile bağlı mezralardaki depremzedeleri ziyaret etti.

Eroğlu, köylerde fizibilite çalışması yaptıklarını, depremzedelerin ihtiyaçlarının tespitini gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçe merkezinde altyapı, içme suyu, temizlik, beslenme ve barınma ile ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Eroğlu, "Köylerimizde depremzede kardeşlerimizi ziyaret ettik. Buradaki çalışmalarımızı bütün yönleriyle sürdürüyoruz. Büyük yıkıma sebep olan çok büyük deprem yaşadık. Onbinlerce insanımızı kaybettik, binlerce insanımız yaralandı. İlk günden itibaren her bir kayıp, bizim kaybımız oldu. Her ocağa düşen ateşi hissettik. Enkazdan canlı olarak çıkarılması başarılan her kardeşimizin sevincini yaşadık. İçimizde acımız, üzüntümüz çok büyük olsa da bu vatan parçasının yeniden ayağa kaldırılması, depremzede kardeşlerimizin hayatının bir an evvel normale dönmesi için üzerimize düşen görevi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan felaketin ardından milletçe seferber olunduğunu vurgulayan Eroğlu, "Devlet millet el ele vererek yaşadığımız büyük yıkıma rağmen hiçbir zaman yılgınlığa düşmeden afet bölgelerimizde yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Devletimiz bütün imkanlarını harekete geçirdi. Gönüllü ordusu bölgelerde çalışmalara katıldı. Bütün afet bölgesinde olduğu gibi biz de burada milletimizin gücünü, bilhassa da Tokatlı hamiyetperver hemşehrilerimizin gücünü yanımızda hissediyoruz." dedi.



