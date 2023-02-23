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Bakan Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu: (1)

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "Toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina, 11 ilimizde eş zamanlı incelenmiştir. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binamız yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi." dedi.

Bakan Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu: (1)

ADIYAMAN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "Toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina, 11 ilimizde eş zamanlı incelenmiştir. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binamız yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi." dedi.

Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kurum, depremden etkilenen 11 ilde ekiplerin vatandaşla el ele, tüm Türkiye tek yürek olarak seferberlik şuuruyla çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte tüm arama kurtarma ekiplerinin, AFAD'ın, Kızılay'ın, jandarmanın, askerin, emniyet birimlerinin, belediye personellerinin ve gönüllü gelen 85 milyon büyük Türkiye ailesinden tüm vatandaşlarla Adıyaman, ilçeleri ve köyleri için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"İnşallah son ana kadar da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmaları, azim ve kararlılıkla yapacağız. Biz de depremin ilk anından itibaren Gaziantep'teydik ve oradaki çalışmalarla diğer illerimizin de ihya ve inşaat sürecini koordine ettik. İllerimize tek tek ziyaretlerde bulunduk. Hem arama kurtarma süreçlerini hem insani yardımları hem de tüm illerimizdeki hasar tespit çalışmalarını ekiplerimizle yürüttük. Dün Kilis'imizdeydik, orada yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Geleceğe ve yeni Kilis'e dair çalışmaları istişare ettik. Gittiğimiz her bölgede de hasar tespit çalışmalarını takip ettik."

Bakan Kurum, inşa edilecek yeni konutların süreçlerine ilişkin çalışmaları hızlı şekilde yürüttüklerini belirtti.

Kurum, Adıyamanlı vatandaşlarla, milletvekilleriyle el ele vererek, bu şehri görmüş olduğu afetten kurtarabilecek çalışmaları seferberlik anlayışıyla yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini vurguladı.

Bakanların ve buradaki ekiplerin, Adıyaman'ın altyapısı başta olmak üzere kültürel ve sosyal dokusunu, şehrin tüm ihtiyaçlarını giderecek anlayışla çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, biz de tüm ekibimizle hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz ve inşallah kesinleşmesine müteakip de kalıcı konutları vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde yapacağız. 11 ilimizde hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verecek olursak, Toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina, 11 ilimizde eş zamanlı incelenmiştir. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binamız yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Adıyaman da depremden en çok etkilenen illerimizin başında geliyor ve bu kapsamda da Adıyaman'ın hasar tespit durumuna baktığımızda 20 bin 987 binada 56 bin 685 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık."

Bakan Kurum, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden 11 ilde 14 milyon vatandaşın etkilendiğini aktardı.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunun altını çizen Kurum, "Cumhurbaşkanımızın, Ankara'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordine ettiği, verilmesi gereken tüm destekleri, çalışmaları bizzat yakinen takip ettiği bir süreci biz de bakanlarımızla, ekiplerimizle ve valilerimizle sahada takip ediyoruz. İnşallah, 85 milyon büyük Türkiye ailesi tek yürek ve beraber olacağız, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da ve Sinop'ta yaşanan afetlerde olduğu gibi vatandaşların dualarını almak için gayret göstereceklerini dile getirdi.

Devletin bunu yapabilecek güce, kudrete ve imkana sahip olduğuna değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Biz bu noktada gerek malzeme tedariğiyle alakalı, gerek buradaki en sağlam zeminde en doğru alanda şehrin ve çocuklarımızın geleceğini, şehrin kültürel dokusunu hesaba katacak şekliyle planlamalarımızı yapıyoruz. TOKİ'miz eliyle yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin konutumuz dimdik ayaktadır. Adıyaman'da, Gaziantep'te, Hatay ve Kahramanmaraş'ta ayaktadır. Aynı anlayışla yeni konutlarımızı yapacağız ve yöresel mimariye uygun bir şekilde konutlarımızı, yerleşim yerlerimizin inşasını gerçekleştireceğiz. Yine aynı kararlılıkla nasıl 3,3 milyon konutun dönüşümünü yaptıysak, burada da depremlerden hasar görmüş tüm alanlara ilişkin belediyelerimizle hasar tespit durumuna göre inşallah konutlarımızın, yerleşim alanlarımızın gerek az gerek orta hasardaki çalışmalarını da eş zamanlı yürütüyor olacağız."

Bakan Kurum, "Şu anda cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut yapım seferberliği başlamıştır. 2 gün öncesinde yapımlarımızın sözleşme süreçlerini başlattık ve bu dönüşümle birlikte şehirlerimizin yüzyılını da planlayacak ve afetlere karşı dirençli şehirlerin inşasını gerçekleştirecek anlayışla yapıyoruz. Bu projelerin içinde çevre düzenlemesi, okuluyla, parkıyla, Adıyamanlı kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa bu anlayışla ülkemizin en iyi mimarları ve tasarımcılarıyla birlikte bu süreci yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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