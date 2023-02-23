Adıyaman'daki çadır kentte oluşturulan kreş, depremzede çocuklara moral oluyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ADIYAMAN (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ / CÜNEYT ÇELİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da kurulan çadır kentteki kreş, çocukların, deprem nedeniyle yaşadıkları olumsuz duygulardan bir nebze olsun uzaklaşmasını sağlıyor.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı koordinesinde Sincan Belediyesinin lojistik desteğiyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan alanda çadır kent kuruldu. Depremzedelerin barındığı ve her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı çadır kentte, çocuklar için de kreş oluşturuldu.

İçerisi balonlarla süslenen ve oyun alanları oluşturulan kreşte, gönüllü öğretmenler eşliğinde çocuklarla çeşitli etkinlikler yapılıyor, oyunlar oynanıyor. "Çadır kreş", depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı kentte çocuklara bir nebze de olsa moral aşılıyor.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Hakan Arol, AA muhabirine, deprem sonrası hemen bölgeye geldiklerini ve hijyen konusunda mobil lavabo ile banyo konusunda öncelikli çalışma yaptıklarını söyledi.

Daha sonra çadır kent kurduklarını ifade eden Arol, şöyle konuştu:

"Çadır kentimizde 125 aileye hizmet veriyoruz. Ailelerimizin barınma, ısınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çadır kentimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal marketimiz oluşturuldu. Bisküvisinden, temizlik malzemesine vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sosyal hizmetlerle ilgili burada bir kreş oluşturduk. Çadır kentimizde bulunan vatandaşlarımızın çocuklarını eğitmenlerimiz aracılığıyla değişik aktivitelerle biraz daha rahatlatmaya çalışıyoruz."

- "Aileler çadırdan konteyner evlere geçiriliyor"

Arol, depremin ilk günlerinde çadır kentte aşevi kurduklarını ve yemek hizmeti sağladıklarını anlattı.

Günlük 4 bin 500 kişiye 3 öğün yemek verdiklerini belirten Arol, şunları kaydetti:

"Aşevimiz tüm halkımıza açıktır. Gelen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çadır kentimizi kurduktan sonra ikinci aşama konteynerlerimizi kuruyoruz. Altyapı çalışmaları ve kurulumları yapıldı. Şu an 12 konteynerimizi kurduk. Ailelerimizi çadır kentten konteynerlere geçirerek, daha sıcak bir ortamda barınmaları için konteynerlerimizin kurulumunu tamamlayacağız."

Çocuklardan Özge Eda Delice de öğretmenlerini çok sevdiklerini ve oyun oynayıp sinema izleyerek vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Özlem Ela Delice de zamanlarının büyük bölümünü kreşte geçirdiklerini ifade ederek, "Burada çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Şarklılar söyleyip parkurda oyun oynuyoruz. Beraber resim çiziyoruz." dedi.

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