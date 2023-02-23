Bakan Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu: (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu: (2)

AA

Bakan Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu: (2)

ADIYAMAN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremin ardından 18'inci gün itibarıyla baktığımızda, son üç günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Kurum, konut çalışmalarının şehirlerin içinde ve dışında belirlenen alanlarda eş zamanlı yürütüldüğünü, binaların 3-4 katı geçmeyecek şekilde, kültürel dokuya uygun hayata geçirileceğini belirtti.

Kurum, yapılacak konutlara ilişkin mikro bölgeleme etüt çalışmalarının, jeofizik ve jeoloji mühendisleriyle bilim insanlarının görüş, fikir ve önerileri doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

İnşasına başlanacak konutlarla ilgili gerekli sözleşmelerin imza altına alınmaya başlandığını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Buna göre en doğru yer seçimine şehrin ileri gelenleriyle karar vermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz, iki gün önce Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te toplamda 1797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşaat sürecine başladık. Dün Adana'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay'da 364, Kahramanmaraş'ta 1019, Şanlıurfa'da 534 olmak üzere 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmesini imzaladık. Bugün, Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay'da 1317, Malatya'da 599 konut olmak üzere 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz. Depremin ardından 18'inci gün itibarıyla baktığımızda, son üç günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz."

Adıyaman'da da hummalı bir çalışmanın ortaya konulduğunu dile getiren Kurum, zemin etütlerinin başladığı bu ilde 27 Şubat Pazartesi ilk konutların sözleşmelerinin tamamlanmasıyla merkez ve köylerde inşaat sürecinin başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD koordinasyonunda Adıyaman'da geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla TOKİ ve Emlak Konut tarafından 3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kentin yapımı için prefabrik, çelik konstrüksiyon ve yığma malzeme ile çalışmaların başladığını anlatan Kurum, bunların 15 gün içinde Adıyamanlılara teslim edileceğini ifade etti.

- 70 bin köy evi yapılacak

Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum, "Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, 270 bin konutun inşasına eş zamanlı başlanacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize vermiş olduğu, bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı güvenli ve sağlam konutlara yerleştirme sözümüzü tutma anlayışını kararlı şekilde yürüteceğiz. Tabii inşa sürecini yürütürken eski yerleşim yerlerine ilişkin de çok önemli kararları alıyoruz. Burada da ayrıntılı jeolojik etütler yapıyoruz. Bütüncül bir anlayışla Adıyaman'ımızın binlerce yıllık tarihi dokusuna, kültürel ve bölgenin demografik yapısına uygun şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak şehrimizi en güvenli, en sağlıklı yerlere inşa ederek inşallah Adıyamanlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şehrin kuzeyinde Karadağ bölgesinde master plan hazırlıyoruz ve gerçekten yeni Adıyaman diyeceğimiz inşa sürecinde sağlam ve güvenli alanlara yerleştireceğiz. Doğusunda Beşpınar bölgesine konutlarımızı yerleştireceğiz ve eş zamanlı şehrin kuzeyinde, doğusunda, batısında, OSB'deki çalışan vatandaşlarımızın erişebileceği, şehrin tüm bileşenlerinin bu noktada hizmet alacağı şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'daki çadır kentte oluşturulan kreş, depremzede çocuklara moral oluyor
YEREL HABERLER Adıyaman'daki çadır kentte oluşturulan kreş, ...
(Görüntülü) BAKANLAR SOYLU KURUM VE KARAİSAMİLOĞLU AFET KOORDİNASYON MERKEZİ?NDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKANLAR SOYLU KURUM VE KARAİSAMİLOĞLU ...
Bakan Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde ...
Bakan Kurum: "4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina incelendi. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "4 milyon 511 bin bağımsız bölümden ...
(Görüntülü) ADIYAMAN&#039;DAKİ BİNALAR, BETONDA KULLANILAN BÜYÜK TAŞLAR YÜZÜNDEN GÖÇMÜŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN'DAKİ BİNALAR, BETONDA ...
Depremler Adıyaman'ın kültür varlıklarına da hasar verdi
YEREL HABERLER Depremler Adıyaman'ın kültür varlıklarına da hasar ...
Depremin 4. gününde kurtarılan iki kardeş enkaz altındaki 87 saati anlattı
YEREL HABERLER Depremin 4. gününde kurtarılan iki kardeş enkaz ...
Polis, Adıyaman'da hırsızlığa karşı 'gece' devriyesinde
YEREL HABERLER Polis, Adıyaman'da hırsızlığa karşı 'gece' ...
Adıyamanlılar, kentten ayrılıyor
YEREL HABERLER Adıyamanlılar, kentten ayrılıyor
Depremin ardından Gölbaşı'nda yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Depremin ardından Gölbaşı'nda yaraların sarılması ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da incelemelerini sürdürdü
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Adıyaman'da çocuklar için 'travmadan uzaklaştırma' çadırları kuruldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da çocuklar için 'travmadan uzaklaştırma' ...
Enkaz çalışmalarında arızalanan iş makineleri için seyyar tamir hizmeti
YEREL HABERLER Enkaz çalışmalarında arızalanan iş makineleri için ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adıyaman'da depremzedeleri ...
Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesi Adıyaman'daki çalışmaları değerlendirdi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesi Adıyaman'daki ...
Gönüllüler, depremzede çocuklar için açık hava sineması kurdu
YEREL HABERLER Gönüllüler, depremzede çocuklar için açık hava ...
İngiliz aşçılar Adıyaman'da depremzedeler ve güvenlik güçleri için yemek pişiriyor
YEREL HABERLER İngiliz aşçılar Adıyaman'da depremzedeler ve güvenlik ...
Adıyaman'da hayırseverlerin kurduğu çadır kentte 900 depremzede barınıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da hayırseverlerin kurduğu çadır kentte 900 ...
IKBY, Adıyaman'da 25 bin depremzedenin barınabileceği çadır kent kuruyor
YEREL HABERLER IKBY, Adıyaman'da 25 bin depremzedenin barınabileceği ...
Tıp eğitimini Türkiye'de alan Malezyalı komutan depremzedelere yardıma geldi
YEREL HABERLER Tıp eğitimini Türkiye'de alan Malezyalı komutan ...
"Yeryüzü Doktorları" Adıyaman'da depremzedeleri sağlık kontrolünden geçiriyor
YEREL HABERLER "Yeryüzü Doktorları" Adıyaman'da depremzedeleri ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Bakan Karaismailoğlu'ndan Adıyaman'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Bakan ...
Adıyaman Belediye Başkanı: Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek
YEREL HABERLER Adıyaman Belediye Başkanı: Şehrin kuzeyine 25 bin ...
Adıyaman'da geniş bir alana konteyner kent kuruluyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da geniş bir alana konteyner kent kuruluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.