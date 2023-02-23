Bakan Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu: (2)

ADIYAMAN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremin ardından 18'inci gün itibarıyla baktığımızda, son üç günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Kurum, konut çalışmalarının şehirlerin içinde ve dışında belirlenen alanlarda eş zamanlı yürütüldüğünü, binaların 3-4 katı geçmeyecek şekilde, kültürel dokuya uygun hayata geçirileceğini belirtti.

Kurum, yapılacak konutlara ilişkin mikro bölgeleme etüt çalışmalarının, jeofizik ve jeoloji mühendisleriyle bilim insanlarının görüş, fikir ve önerileri doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

İnşasına başlanacak konutlarla ilgili gerekli sözleşmelerin imza altına alınmaya başlandığını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Buna göre en doğru yer seçimine şehrin ileri gelenleriyle karar vermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz, iki gün önce Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te toplamda 1797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşaat sürecine başladık. Dün Adana'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay'da 364, Kahramanmaraş'ta 1019, Şanlıurfa'da 534 olmak üzere 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmesini imzaladık. Bugün, Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay'da 1317, Malatya'da 599 konut olmak üzere 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz. Depremin ardından 18'inci gün itibarıyla baktığımızda, son üç günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz."

Adıyaman'da da hummalı bir çalışmanın ortaya konulduğunu dile getiren Kurum, zemin etütlerinin başladığı bu ilde 27 Şubat Pazartesi ilk konutların sözleşmelerinin tamamlanmasıyla merkez ve köylerde inşaat sürecinin başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD koordinasyonunda Adıyaman'da geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla TOKİ ve Emlak Konut tarafından 3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kentin yapımı için prefabrik, çelik konstrüksiyon ve yığma malzeme ile çalışmaların başladığını anlatan Kurum, bunların 15 gün içinde Adıyamanlılara teslim edileceğini ifade etti.

- 70 bin köy evi yapılacak

Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum, "Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, 270 bin konutun inşasına eş zamanlı başlanacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize vermiş olduğu, bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı güvenli ve sağlam konutlara yerleştirme sözümüzü tutma anlayışını kararlı şekilde yürüteceğiz. Tabii inşa sürecini yürütürken eski yerleşim yerlerine ilişkin de çok önemli kararları alıyoruz. Burada da ayrıntılı jeolojik etütler yapıyoruz. Bütüncül bir anlayışla Adıyaman'ımızın binlerce yıllık tarihi dokusuna, kültürel ve bölgenin demografik yapısına uygun şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak şehrimizi en güvenli, en sağlıklı yerlere inşa ederek inşallah Adıyamanlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şehrin kuzeyinde Karadağ bölgesinde master plan hazırlıyoruz ve gerçekten yeni Adıyaman diyeceğimiz inşa sürecinde sağlam ve güvenli alanlara yerleştireceğiz. Doğusunda Beşpınar bölgesine konutlarımızı yerleştireceğiz ve eş zamanlı şehrin kuzeyinde, doğusunda, batısında, OSB'deki çalışan vatandaşlarımızın erişebileceği, şehrin tüm bileşenlerinin bu noktada hizmet alacağı şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz."



(Bitti)

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