Adıyaman Gölbaşı'nda depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Gölbaşı'nda depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor

AA

Adıyaman Gölbaşı'nda depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor.

Tokat Valiliği ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda çöken altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede depremle ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile depremden etkilenen beldelerde incelemelerde bulunduklarını belirten Hatipoğlu, şunları dile getirdi:

"Hayvancılığın durmaksızın devam ettiği, ekonomik faaliyetlerin canlanmaya başlayacağına dair umutların yeşerdiğini görmekteyiz. Vatandaşlarımızın her geçen gün tebessümlerinin arttığını görüyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor. Aynı zamanda çocuklarımız için psikososyal destek merkezinde etkinlikler düzenleniyor. Büyüklü küçüklü çocuklarımızın tamamının çok olumlu psikolojiye doğru adım attıklarını görmekten mutluluk duymaktayız. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz yaraları sararak emin adımlarla yürümeye devam edecektir. "

Bölgede konteyner kent kurulması için de çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Hatipoğlu, "1500 konteyneri kapsayacak şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Bir yandan konteynerler ilçemize gelirken, bir taraftan altyapısı hazırlanmakta. Yine köylerimiz için de gerekli planlarımızı yapmaya devam ediyoruz. En kısa zamanda köylerimizi yaşanabilir, konteyner kentimizi de hazır hale getireceğiz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu: (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde ...
Adıyaman'daki çadır kentte oluşturulan kreş, depremzede çocuklara moral oluyor
YEREL HABERLER Adıyaman'daki çadır kentte oluşturulan kreş, ...
(Görüntülü) BAKANLAR SOYLU KURUM VE KARAİSAMİLOĞLU AFET KOORDİNASYON MERKEZİ?NDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKANLAR SOYLU KURUM VE KARAİSAMİLOĞLU ...
Bakan Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde ...
Bakan Kurum: "4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina incelendi. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "4 milyon 511 bin bağımsız bölümden ...
(Görüntülü) ADIYAMAN&#039;DAKİ BİNALAR, BETONDA KULLANILAN BÜYÜK TAŞLAR YÜZÜNDEN GÖÇMÜŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN'DAKİ BİNALAR, BETONDA ...
Depremler Adıyaman'ın kültür varlıklarına da hasar verdi
YEREL HABERLER Depremler Adıyaman'ın kültür varlıklarına da hasar ...
Depremin 4. gününde kurtarılan iki kardeş enkaz altındaki 87 saati anlattı
YEREL HABERLER Depremin 4. gününde kurtarılan iki kardeş enkaz ...
Polis, Adıyaman'da hırsızlığa karşı 'gece' devriyesinde
YEREL HABERLER Polis, Adıyaman'da hırsızlığa karşı 'gece' ...
Adıyamanlılar, kentten ayrılıyor
YEREL HABERLER Adıyamanlılar, kentten ayrılıyor
Depremin ardından Gölbaşı'nda yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Depremin ardından Gölbaşı'nda yaraların sarılması ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da incelemelerini sürdürdü
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Adıyaman'da çocuklar için 'travmadan uzaklaştırma' çadırları kuruldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da çocuklar için 'travmadan uzaklaştırma' ...
Enkaz çalışmalarında arızalanan iş makineleri için seyyar tamir hizmeti
YEREL HABERLER Enkaz çalışmalarında arızalanan iş makineleri için ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adıyaman'da depremzedeleri ...
Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesi Adıyaman'daki çalışmaları değerlendirdi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesi Adıyaman'daki ...
Gönüllüler, depremzede çocuklar için açık hava sineması kurdu
YEREL HABERLER Gönüllüler, depremzede çocuklar için açık hava ...
İngiliz aşçılar Adıyaman'da depremzedeler ve güvenlik güçleri için yemek pişiriyor
YEREL HABERLER İngiliz aşçılar Adıyaman'da depremzedeler ve güvenlik ...
Adıyaman'da hayırseverlerin kurduğu çadır kentte 900 depremzede barınıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da hayırseverlerin kurduğu çadır kentte 900 ...
IKBY, Adıyaman'da 25 bin depremzedenin barınabileceği çadır kent kuruyor
YEREL HABERLER IKBY, Adıyaman'da 25 bin depremzedenin barınabileceği ...
Tıp eğitimini Türkiye'de alan Malezyalı komutan depremzedelere yardıma geldi
YEREL HABERLER Tıp eğitimini Türkiye'de alan Malezyalı komutan ...
"Yeryüzü Doktorları" Adıyaman'da depremzedeleri sağlık kontrolünden geçiriyor
YEREL HABERLER "Yeryüzü Doktorları" Adıyaman'da depremzedeleri ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Bakan Karaismailoğlu'ndan Adıyaman'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Bakan ...
Adıyaman Belediye Başkanı: Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek
YEREL HABERLER Adıyaman Belediye Başkanı: Şehrin kuzeyine 25 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.