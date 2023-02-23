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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bakanı Koca, Adıyaman'da incelemelerde bulundu

AA

Sağlık Bakanı Koca, Adıyaman'da incelemelerde bulundu

ADIYAMAN (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, kentteki sahra hastanelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastanelerde tedavi gören depremzedelere de ziyarette bulunan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra kent merkezindeki çadır kentlere geçen Koca, burada barınan depremzedelerle görüştü.

Bakan Koca, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalara da ziyarette bulundu.

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