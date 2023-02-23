Depremzede hasta, Adıyaman'dan helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde rahatsızlanan depremzede, ambulans helikopter ile Diyarbakır'daki bir hastaneye sevk edildi.

İlçeye bağlı Gökçe köyünde rahatsızlanan depremzede Zeliha Yıldırım (76), ailesinin yardım istemesi üzerine ambulans ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine ilçeye ambulans helikopter yönlendirildi.

Kahta ilçe stadına inen helikopter, hastayı Diyarbakır'daki bir hastaneye götürmek üzere havalandı.



Hastanın sağ bacağında damar tıkanıklığı olduğu öğrenildi.

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