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Adıyamanlı afetzede, evinin enkazından topladığı eşyalarını hasarlı aracıyla taşıyor

AA

Adıyamanlı afetzede, evinin enkazından topladığı eşyalarını hasarlı aracıyla taşıyor

ADIYAMAN (AA) - AHMET BAYRAM - Depremde Adıyaman'da büyük hasar alan evinden eşi ve 2 çocuğuyla yaralı kurtulan 48 yaşındaki Kureyş Deniz, evinin enkazından topladığı eşyalarını hasarlı aracıyla taşıyor.

Depreme eşi ve çocuklarıyla Yeni Mahalle'deki evlerinde yakalanan, çöken binadan da çatısından bulduğu aralıklardan çıkarak yaralı kurtulan Deniz, ailesini daha güvenli olduğunu düşündüğü Ataköy'deki evine götürdü. Yeni Mahalle'deki evinin enkazından topladığı sağlam eşyalarını depremde hasar gören otomobiline yükleyen Deniz, deprem gecesi yaşadıklarını unutamıyor.

Kureyş Deniz, AA muhabirine, deprem sırasında evinin kapısına yetişemediğini, girişteki duvarın üzerine yıkıldığını ve çocuklarını kurtarmaya çalıştığını anlattı.

Duvar üzerine yıkılınca yaralandığını dile getiren Deniz, "İlk darbeyi ben aldım, ondan sonra kızım ve eşim yaralandı. Sonra üzerimdeki yığınları kaldırdım, ailemi çatıya çıkardım, hala sallanıyorduk. Yağmur şiddetli bir şekilde yağıyordu. Zaten ortalık ana baba günü gibiydi. Sağıma soluma baktığımda hiçbir bina yoktu. Her şey yerle bir olmuştu." dedi.

- "Allah'tan yukarı çıktık, çıkmasaydık ev üzerimize çökecekti"

Deniz, yaşadıkları apartmanın zemin kattaki fırının üzerine oturduğunu, duvarların patladığını, mucize eseri hayatta kaldıklarını vurgulayarak, "Allah’tan yukarı çıktık, çıkmasaydık ev üzerimize çökecekti. 3. kattaydık ev yerle bir olmuş, zor bela çocuklarımı enkazdan aşağı indirdim. Böyle köyümüze gidebildik." diye konuştu.

Omzunda çatlak, eşinin ve kızının vücutlarında ezik olduğunu aktaran Deniz, "Çok şükür hayattayız, sağlam kalan eşyalarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Ne yapalım köyde tek katlı bir evimiz var orada idare etmeye çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu şehrin yeniden düzelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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