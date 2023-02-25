Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafta yıkılan 3 bina görülüyor

Türkiye'de deprem riski olmayan iller: En güvenli il ve ilçeler hangileri?

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bazı binalar, depremden önce çekilen fotoğrafta kareye yansıdı.



Yeni Mahalle'de bulunan Fırat Sitesi'nin üç bloğu da deprem sırasında yıkıldı.

Depremden önce 5 Şubat'ta saat 17.00 sularında çekilen fotoğrafta sitedeki binaların, depremin ardından aynı bölgede çekilen fotoğrafta yıkıldığı görülüyor.





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