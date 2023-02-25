Depremde hasar gören evlerinden kurtardığı muhabbet kuşu "Boncuk" ile avunuyor

ADIYAMAN (AA) - AHMET BAYRAM/LOKMAN İLHAN - Adıyamanlı afetzede Zeynel Pamukçu, depremde hasar alan evine girip kızlarının çok sevdiği muhabbet kuşu "Boncuk"u kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da afetzede Pamukçu ailesi, geçici barınma merkezlerinden Eğriçay Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kente yerleştirildi.

Evlerinde besledikleri "Boncuk" isimli muhabbet kuşunu, kızlarının yoğun isteği üzerine hasar alan evinden kurtaran Pamukçu, "Boncuk"un bakımını da ihmal etmiyor.

Boncuk ile avunarak zor günleri atlatmaya çalışan Zeynel Pamukçu, AA muhabirine, Boncuk'un neşe kaynağı olduğunu anlattı.

Pamukçu, "Kızlarım çok seviyor. Onları enkazdan çıkardıktan sonra 'Baba, kuş içeride kaldı' dediler. 'Tamam kızım, içeride kaldı da ne yapalım' dedim. 'Baba, onu da çıkaralım' dediler. 'Tamam, ben gidip çıkarayım' dedim. Çıkardık, kuşa bakıyoruz burada. Başka neşemiz yok, ufak çocuğumuz yok. Evimizin neşe kaynağı kuşla kendimizi avutuyoruz." dedi.

Muhabbet kuşunun da depremden etkilendiğini gözlemlediklerini dile getiren Pamukçu, "Bazen 'Babacık, babacık' diyordu. Ama şimdi depremin korkusundan dolayı konuşmuyor." ifadesini kullandı.

- "Bizi ne aç ne de soğukta bıraktılar"

Kardeşi ile eşi ve 3 yeğeninin depremde yaşamını yitirdiğini belirten Pamukçu, şunları kaydetti:

"Üzülecek çok şey var ama Allah'tan gelen bir şey deprem. Yapacak bir şey yok. Sağ olsun devletimiz, milletimiz, halkımız seferber oldu. Bizi ne aç ne de soğukta bıraktılar. Yaşıyoruz artık, burada yaşıyoruz. Ev yaptıklarında bize de verirlerse memnun oluruz, vermezlerse ne yapalım."

Depremde hasar gören evinden muhabbet kuşlarını kurtaran afetzede Ahmet Salim Karahan da sığındıkları çadır kentte onlarla teselli bulduğunu söyledi.

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