Adıyaman'da depremzede çocuklar polis abileriyle bilye oynayarak moral buldu

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da görev yapan polis ekipleri, depremzede çocuklarla bilye oynadı.



Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Tut ilçesinde görev yapan polis ekipleri, depremin etkilerini azaltmak amacıyla çocuklarla bir araya geldi.

Depremzede çocuklar, polis abileriyle bilye oynayarak moral buldu.

Polis ve çocukların bilye oynarken cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri, depremin yıkıma neden olduğu bölgede bir nebze de olsa yüzleri gülümsetti.

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