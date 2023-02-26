Erzurumlu minik yardımseverler, Adıyamanlı depremzede akranlarını unutmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde çocuklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki yaşıtlarına oyuncak ve çeşitli hediyeler yolladı.

Palandöken'de yaşayan diş hekimi Fatma Tutkan'ın koordine ettiği kampanya kapsamında bir araya gelen ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencileri, Gölbaşı'ndaki depremzede kardeşlerine çeşitli hediyeler, oyuncaklar ve mektuplar gönderdi.

Bölgeye görevlendirilen Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Mimar Sinan Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleriyle, çocuklar için oluşturulan sosyal etkinlik çadırında hediyeleri dağıttı.

Afetzede çocuklar akranlarından gelen hediyelerle mutlu olurken, paketlerin içerisinden minik yardımseverlerin yazdığı duygu dolu mektuplar da çıktı.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Kaymakam Tutkan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.