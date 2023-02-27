Şanlıurfalı depremzede berberler, Adıyamanlı "kader ortakları" için iş başında

Türkiye'de deprem riski olmayan iller: En güvenli il ve ilçeler hangileri?

ADIYAMAN (AA) - ESRA HACIOĞLU KARAKAYA/OKAN COŞKUN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki depremzedelere, Şanlıurfalı afetzedeler tarafından berber ve kuaför hizmeti veriliyor.

Şanlıurfa'dan gelen bir grup berber ve kuaför, Adıyaman'da kurulan Erol Celal Kürkoğlu 1 Nolu Çadır Kenti'nde bulunan afetzedelerin tıraşını ve kişisel bakımlarını yapıyor.

Erkek berberi ve kadın kuaförü olarak hizmet veren gönüllüler, çadır çadır gezerek depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nezif Kayalar, AA muhabirine, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldiklerini söyledi.

Üyelerden oluşan 90 erkek berber ve 30 kadın kuaförle Adıyaman'daki depremzedelerin saçlarının bakımını yapmaya geldiklerini belirten Kayalar, "İşlerimiz devam ediyor. 1500 kişiye hizmet verdik. Günübirlik çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde ihtiyaç olursa yine geleceğiz. Şanlıurfa'da depremi yaşadık, Adıyaman bizim kardeş şehrimiz, depremzedelerin bakımlarını yapmaya geldik." diye konuştu.

- "İnşallah bir hayra vesile olmuşuzdur"

Gönüllü kadın kuaförü Emine Doğan da afetzedelerle yaptıkları sohbette birçok etkileyici hikayeye tanık olduklarını belirtti.

Vatandaşların ihtiyacını karşılamanın güzel olduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Unutmayacağım tek şey göçük altından çıkan kadın 'Saç kestirmek için değil de temizlik için geldim.' dedi. Aslında birçok kişi yas tutuyor ama bizi gördüklerinde çok mutlu oldular. Onların yüzündeki gülümseme bizi de mutlu etti. İnşallah bir hayra vesile olmuşuzdur. Herkes kaybettiklerini defnetmiş ama bu duruma da şükrediyorlar. Bir şey ikram ettiğiniz zaman ikincisini istemiyorlar. Ücretsiz olduğu için çok almak istemiyorlar."

Gönüllü berber Mehmet Doğan ise afetzedeleri tıraş etmenin çok farklı bir duygu olduğunu ifade etti.

İnsanların çok dirayetli olduğunu belirten Doğan, "Bazıları 'bizim yasımız var' deyip tıraş olmak istemiyor. Bazıları da utanarak tıraş olmak istiyor ama yanımıza gelemiyorlar. Buradaki insanları tıraş etmek gurur verici. Buraya geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah örnek oluruz." dedi.

Şanlıurfa'da bir berberde çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Osman Çolak da depremzedeleri tıraş etmek için geldiğini söyledi.

Depremzedelere yardım etmenin gurur verici olduğunu dile getiren Çolak, "Vatandaşlara yardımcı olmak için geldim. Tıraş yapıyorum. Geçmiş olsun." diye konuştu.

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