Adıyaman'da depremzedelere "kırk yıl hatırı var" diyerek kahve ikram ettiler

ADIYAMAN (AA) - İBRAHİM YALDIZ / EMRE ILIKAN - İnsan Film Ekibi (Human Movie Team) üyeleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulan çadır kentte, depremzedelere kahve ikram etti.

Türkiye'nin farklı illerinden Adıyaman'a gelen ekibin gönüllü üyeleri, bu zor süreçte afetzedelerin bir nebze olsun gönüllerine dokunabilmek, yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek amacıyla "1 Nolu Çadır Kentte" kahve standı açmaya karar verdi.

Bu kapsamda gönüllüler, "bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var" sloganıyla kurdukları stantta depremzedelere Türk kahvesi, filtre kahve, dibek ve menengiç kahvesi ikram etti.

Gönüllüler, çadırları tek tek gezerek, depremzedelere kahve dağıttı.

İnsan Film Ekibi Genel Yayın Yönetmeni Tülay Gökçimen, AA muhabirine, 20 gündür depremzedelerin kahve içemediğini ifade ederek, "Çadır kentte insanlara kahve ikram ediyoruz. Çünkü kahvenin kırk yıl hatırı var. Buradaki insanların en acil ihtiyaçları karşılandıktan sonra düşündük, 20 gündür kahve içmiyorlar." ifadelerini kullandı.



"Bazı insanlar kahveye o kadar düşkün ki kahveyle güne başlıyor." diyen Gökçimen, şöyle devam etti:



"Biz de bu ihtiyaçlarını karşılamak, bir incelik ve aramızda muhabbet olsun diye kurduğumuz stantta Türk kahvesi, fitre kahve, menengiç ve dibek kahvesi ikram ediyoruz. Kahveleri çadırlardaki vatandaşlara dağıtıyoruz. Depremzede kadınları çadıra kahveye çağırdık. Hep beraber oturduk, çadırda kahve içtik. Onlar da memnun oldu. Hatta bir hanımefendi şöyle dedi, 'kahvenin kokusuna geldim'. Bir beyefendi de 'Benim en büyük zevkim, televizyonun karşısında oturup kahve içmekti. 20 gündür bunu yaşayamıyordum. Teşekkür ederiz, sizin nasıl aklınıza geldi bize kahve getirdiniz?' dedi. Yüzlerce böyle güze tepkiyle karşılaştık. Biz de çok sevindik."

Gökçimen, "Çadır kentte 2 binden fazla kahve ikramında bulunduk. İnşallah artarak bu çalışmamız devam edecek. Önümüzdeki günlerde diğer deprem bölgelerine gideceğiz." dedi.

İsteğe göre hazırlanan kahveleri içen depremzedeler de gönüllülere teşekkür etti.

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