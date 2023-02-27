Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Adıyaman OSB'de incelemelerde bulundu

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ADIYAMAN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Adıyaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk ile görüşen Kacır, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kacır, AA muhabirine, OSB'nin yeniden faaliyete başlaması için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Hem OSB'nin yeniden faaliyete geçmesi hem de özellikle çalışanların barınma ihtiyaçlarının mümkün olduğunca bu bölgede karşılanmasına yönelik yerinde tespitler yaptık." dedi.

Depremin ilk anından itibaren OSB'lerde ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesine yönelik tedbirler aldıklarını hatırlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dört bir tarafından pek çok ürünü OSB'lerimizin ve sanayi odalarımızın katkılarıyla deprem bölgelerine tedarik ettik. Önümüzdeki günlerde öncelikli çalışma alanlarımız OSB'deki firmalarımızın yeniden istihdam sürecini başlatabilmelerine dönük tedbirleri almak olacak. Bu tedbirlerin en önemlisi barınma ihtiyacının sürdürülebilir şekilde mümkün olduğunda OSB'de karşılanması. Adıyaman OSB'de de inşallah kısa zamanda 4 bin konteynere varan bir barınma kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun için hem buranın kendi kapasitesini hem de farklı şehirlerdeki OSB'lerimizin kapasitelerini değerlendiriyor olacağız."

Kacır, hasar ve yıkıma uğrayan firmaların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların başladığını da dile getirerek, "Hasar gören ve yıkıma uğrayan firmalarımız var. Bu firmaların da hasarlarının hızlı şekilde giderilmesi, ihtiyaç duydukları yeniden inşa faaliyetlerine ilişkin kaynakların teminine ilişkin Sayın Bakanımızın öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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