İstanbul'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR / MEHMET KUMCAĞIZ - Esenler Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine konteyner kent kuruyor.

Adıyaman'da, afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Esenler Belediyesi, belirlenen 182 dönüm araziye, içinde banyosu, tuvaleti olan konteynerleri yerleştirmeye başladı. Konteyner kent için çevre düzenleme çalışmaları da yapılıyor.

- İlk etapta kurulan konteynerlere 110 aile yerleşecek

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, AA muhabirine, bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Konteyner kent için altyapının hazırlandığını belirten Karataş, "Arazi tesviyesini yaptık. Su şebekesi, atık su ve elektrikle ilgili çalışma yaptık. Sonra konteynerlerimizin dizilimini yaptık. Toplamda 1500 konteyner planladık. Etap etap bitiriyoruz, bittikçe insanları yerleştireceğiz ve yaşam başlayacak. 110'a yakın konteynerimiz hazır. Yarından sonra 110 aile için burada yaşam başlayacak." dedi.

Konteynerlerin içini de dizayn ettiklerini anlatan Karataş, şunları söyledi:

"İçeride ihtiyaç olacak ne varsa öngörmeye çalıştık. Çekyat, mini buzdolabı, yatak, tüm mutfak eşyası, su ısıtmak ve yemek pişirmek için ısıtıcı var. Banyosu ve tuvaleti olan bir yaşam konteyneri. İçerisine hijyen paketi, gıda kolisi, su bıraktık. Bir aile oturduğunda başka bir şeye ihtiyaç duymaksızın yaşamına başlayacağı bir yer oldu. Kapısını kapatıp açacağı bir mekan olacak, 21 metrekare büyüklüğünde bir konteyner."

Konteynerlerin çevresine küçük ağaçların da dikileceğini belirten Karataş, "Sağ olsun buradaki Orman İşletme bu konuda bir hassasiyet gösterdi. Hem bir yeşillik hem bir ferahlık olması açısından ağaçlar da düşünüldü." ifadelerini kullandı.

Karataş, konteyner kentin oluşturulması için yaklaşık 80 personelin gece gündüz çalıştığını sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.