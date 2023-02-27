Adıyaman Kahta Organize Sanayi Bölgesi üretime devam ediyor

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ADIYAMAN (AA) - OKTAY ÖZDEN - ORHAN ÇİÇEK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki organize sanayi bölgesi, yaklaşık 5 bin çalışanla üretimi sürdürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeniden üretime başlayan fabrika sayısı her geçen gün artıyor.

Kahta Kaymakamı ve Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selami Korkutata, AA muhabirine, depremlerden Adıyaman ve Kahta ilçesinin de etkilendiğini anımsattı.

Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nin yüksek üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Korkutata, şöyle konuştu:

"Depremler sonrası 'bölgemiz üretemeyecek' algısının oluşturulmak istenmesi bizi üzdü. Bugün itibarıyla Kahta Organize Sanayi Bölgesi aktif 5 bin civarındaki işçisiyle ekonomiye katkı sunmayı sürdürüyor. Bu, bizim için yeterli değil. Kahta Organize Sanayi Bölgesi, tekstil ve gıda ağırlıklı bir üretim bölgesi. Bölgemiz için hayati olacak konulardan birisi, organize sanayi bölgemizin en güzel şekilde çalışması. Buradaki işçi sayısının ve üretimin artırılarak devam etmesi, bölgemize sağlanacak en büyük faydadır. Bölgedeki yaraların kalıcı şekilde onarımında, organize sanayinin işlemesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı, iş adamlarımızı, ülkemizin batısındaki büyük firmaları organize sanayi bölgemizdeki firmalarla beraber çalışmaya, onlara destek vermeye çağırıyoruz."

- İşçi ve ham madde sıkıntısı yok

Korkutata, işçi bulma ve ham maddeye ulaşmada sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Kahta OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesi durumunda, işçi sayısının daha da artacağına dikkati çeken Korkutata, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgemizin tam kapasite çalışmasını arzu ediyoruz. İşçi bulma yönünden bir sıkıntımız yok. Hatta mevcut işçilerimize iş yaratamazsak eğer büyük göç riskiyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu büyük riski bertaraf etmek için organize sanayi bölgemizdeki firmaların daha aktif istihdamla tam kapasite çalışmasını istiyoruz. Ham madde anlamında da bir problemimiz yok. Bölgemiz istediği zaman ham maddeye ulaşabilir imkanlara sahip. Aktif çalışan güzel bir organize sanayi bölgemiz var. Destekte bulunmak isteyenleri bölgemize davet ediyoruz."



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