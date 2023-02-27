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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da jandarmadan minik depremzedeye doğum günü sürprizi

AA

Adıyaman'da jandarmadan minik depremzedeye doğum günü sürprizi

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da ailesiyle çadırda yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğuna sürpriz doğum günü düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma uğrattığı Adıyaman'da, merkeze bağlı Akpınar köyünde çadırda yaşayan aileleri ziyaret etti.

Ailesiyle çadırda kalan 7 yaşındaki Zehra Ela Şahin'in doğum günü olduğunu öğrenen kadın jandarma personeli, kız çocuğu için hazırlık yaptı.

Pasta ve hediyelerle çadıra tekrar gelen jandarma ekibi, Zehra Ela'nın doğum gününü kutladı.

Zorlu şartlar altında etkinliğin düzenlenmesine sevinen Zehra Ela, jandarma personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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