Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Adıyaman'da hasar tespit çalışması yapıyor

ADIYAMAN (AA) - İBRAHİM YALDIZ / EMRE ILIKAN - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mühendislerden oluşturulan 10 kişilik ekip, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki binalarda hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne destek vermek için Adıyaman'a geldi.

Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de görevlendirilen ekipler, evlerdeki hasarın tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

Ekipler, Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından verilen tabletlere, evlerin fotoğraflarını ve hasar bilgilerini yüklüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve inşaat mühendisi Atilla Turan, AA muhabirine, 10 kişilik mühendis ekiple Adıyaman'da hasar tespit çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yeni Mahalle'de görev yaptıklarını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Dört günde 400 binanın hasar tespitini yaptık. Binalarımızı ağır hasar, orta hasar, az hasar veya hasarsız olarak gruplara ayırıyoruz. İlk gün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden bununla ilgili bilgilendirme aldık. Müdürlükten verilen tabletle tek tek binaların fotoğraflarını çekiyoruz ve tespit yapıyoruz. İkinci tespit ekibiyiz. Ev sahiplerine tek tek ulaşıyoruz ve içeri girip tespit yapıyoruz. Ağır hasarlı olan evlere girmiyoruz. Ağır hasarlı evleri kolayca tespit ediyoruz. Orta ve az hasarlı binanın içine girmeden tespit yapılamıyor. Bu anlamda mühendislerimiz binaların içerisine girerek üzerlerine düşen görevi fazlasıyla sorumluluk bilinciyle yapıyor."

- "1999 öncesi ve sonrası yapı stokunun kontrol edilmesi lazım"

Turan, taşıyıcı sistemi kontrol ettiklerini, kolon ve kirişlerde hasar varsa bunu ağır hasar olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Gözle görülmeyen hasarı belirlemek için de binaların sıvalarını kırdıklarını, bütün katlara baktıklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir kusur ya da eksik göremiyorsak bunu hasarsız bina olarak sisteme giriyoruz. Memleketim Adapazarı. 17 Ağustos depremini yaşayan biriyim. Görmediğimiz farklı bir tablo yok burada. Bir nevi hafızalarımızı tazeledik. Bir mühendis olarak şunu söylüyorum; 1999 öncesi ve sonrası yapı stokunun kontrol edilmesi lazım." ifadelerini kullanan Turan, güzel bir koordinasyonla yürütülen çalışmalara destek verdiklerini sözlerine ekledi.



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