Deprem sonrası enkazdan kurtardığı "Bıncır" ile aynı çadırda yaşıyor

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ADIYAMAN (AA) - OKTAY ÖZDEN - ORHAN ÇİÇEK - Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaşayan Umut Yamuktu, enkazdan çıkardıktan sonra sahiplendiği ve "Bıncır" adını verdiği köpekle çadırını paylaşıyor.

Yamuktu, deprem gecesi ailesiyle hasar gören evinden çıktıktan sonra çevredeki bazı binaların yıkımına şahit oldu. Bir binanın enkazından gelen köpek sesi duyan Yamuktu, oğluyla burada çalışma yaptı.



Ulaşıp kurtardığı köpeği sahiplenen ve "Bıncır" adını veren Yamuktu, 23 gündür yanından ayırmadığı köpeğe ailesiyle kaldığı çadırda bakıyor.

Umut Yamuktu, AA muhabirine, Bıncır ile arasında enkazdan doğan sevginin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Deprem gecesi yaşanan felaketin büyüklüğünü anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini dile getiren Yamuktu, "04.17, yıkılışın başlangıcıydı. Seslerle uyandık ki Adıyaman sallanıyor. 'Allah'u Ekber' diyerek dışarıya çıktık. Karla karışık yağmur yağıyordu. Eşim ve çocuklarımla yalın ayak dışarıya çıktık. Ayakta duramıyorduk. 80 saniyelik bir şok yaşadık." dedi.



Gözünün önünde binaların yıkıldığını anlatan Yamuktu, şöyle konuştu:



"Araca bindik, 200 metre uzaklaştıktan sonra boş bir yer buldum. Camı açınca bir köpeğin sesini duyduk. Oğlumla enkazda çalışmaya başladık. Köpeği yarım saatte çıkarabildik. Eşimin yanına getirdim, eteğine sardı. Tir tir titriyordu. Enkazdan çıkardığım tek canlı bu. Adını 'Bıncır' koydum. Beni görmese deli olur, ben de aynı. Büyük aşk bu. Aramızda yıkıntılardan doğan bir aşk var. Aramızdaki sevginin tarifi yok."

Yamuktu, Bıncır'ı ekmekle beslediğini, fazla imkanı olmadığını belirterek, hayırseverlerden, kurum ve kuruluşlardan köpek maması desteği beklediğini sözlerine ekledi.







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