Adıyaman'ın Besni ilçesine konteyner kent kuruluyor

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ- "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde konteyner kent kurulumuna başlandı.

Besni ilçesindeki çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AA muhabirine, deprem sonrası vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için tüm çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Ayaz, "Besni'de 410 can kaybımız meydana geldi. İki hafta önce arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Ayaz, hayatın normale dönmesi için ilçe merkezi ve köylerde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Hayatın normale dönmesi için ilgili kurum ve kuruluş, paydaşlar ve STK'lerin desteği ile çalışmalara devam ediyoruz. Sıcak yemek hizmetine devam ediyoruz. Barınma ile ilgili herhangi bir problemimiz yok. Vatandaşlarımızı merkezde okul, yurt ve spor salonlarımızda misafir ediyoruz. Köylerde de çadır ihtiyacını karşıladık. Genel manada ilçede acil ihtiyaçları karşıladık." diye konuştu.

- "Haftaya inşallah içinde bulunduğumuz alan vatandaşımızın hizmetinde olacak"

Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde 41 dönüm alanda konteyner kent kurulumu için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü dile getiren Ayaz, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz saha bizim konteyner kentimiz olacak alan. Kalıcı konutlarımız inşallah bir yıl içinde inşa edilecek ama kalıcı konutlarımız inşa edilene kadar vatandaşlarımızı misafir edeceğimiz konteyner kentin çalışmalarını tamamlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu hafta içinde buradaki çalışmaları bitirip konteynerlerimizi yerleştirmeye başlamak. Bu alanda 600 konteyner bulunacak. Sizin de gördüğünüz gibi konteynerlerimizin bir kısmı hazır, bir yandan konteyner gelişi de devam ediyor. Haftaya inşallah içinde bulunduğumuz alan vatandaşımızın hizmetinde olacak."

Ayaz, ilçede psikososyal çalışmaların da aralıksız sürdüğüne işaret ederek, "İlk günden itibaren psikososyal destek ekibimiz sahada. Spor salonlarımız, okullarımız ve KYK yurtlarımız ve köylerde arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Psikososyal destek çadırlarımızı da kurduk. Çocuklarımızın bu tramvayı atlatması için arkadaşlarımız yoğun gayret içinde. Sahada vatandaşlarımızın sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir gayret var." ifadelerini kullandı.





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