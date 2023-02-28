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Demokrasi ve Birlik Derneği, İstanbul'daki merkezini depremden etkilenen Adıyaman'a taşıdı

AA

Demokrasi ve Birlik Derneği, İstanbul'daki merkezini depremden etkilenen Adıyaman'a taşıdı

ADIYAMAN (AA) - Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner, afetzedelerle dayanışma amacıyla derneğin İstanbul'daki merkezini, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a taşıdıklarını açıkladı.

Metiner, kent merkezinde kurulan çadır kentte düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin büyük deprem felaketi yaşadığını söyledi. Herkesin ilk günden bu yana sahada olduğunu belirten Metiner, "Yaralarımızı sarmaya, acıları dindirmeye çalışıyoruz. Devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz el birliği halinde. Resmi ve sivil toplum kuruluşlarımız depremin neden olduğu yıkıcı sonuçları ortadan kaldırma gayreti içinde." dedi.

Metiner, Adıyaman'ın, doğduğu, doyduğu, sokaklarında koşturduğu, anılarını biriktirdiği şehir olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Burada yıkılan sadece binalar değil. Anılarımız, şehrin tarihi enkaz oldu. Dostlarımızı, akrabalarımızı, bir maziyi, yerine koyamayacağımız, muadili olmayanları kaybettik. Depremin ilk saatlerinde koştuk geldik. Kaotik ortamda her taraftan gelen yardım çağrılarına koştuk. Değerli koordinatör valilerimize ilk elden sorunları ilettik. Çözümünde ön ayak olduk."

İlk olarak barınma ve yiyecek sorununu çözmeye çalıştıklarını anlatan Metiner, dernek koordinasyonunda 700 kişinin barındığı, 2000 kişiye üç öğün sıcak yemek verilen, reviri, çamaşırhanesi, banyo ve tuvaletleri bulunan çadır kenti kurduklarını anımsattı.

- "Vatandaşın derdiyle bire bir ilgileneceğiz"

Kahta ilçesinde koordinasyon merkezi kurduklarını ve köylere de yardım götürdüklerini aktaran Metiner, "Ama yeterli mi, şehrim bu şekildeyken gerekeni yaptım deyip arkamı dönüp gidebilir miyim? Adıyaman bizim şehrimiz. Önce biz sahip çıkacağız, terk etmeyeceğiz. Vatandaşımız çadırdaysa biz de çadırda kalacağız. Onlarla üşüyeceğiz, dertleşeceğiz. Her bir vatandaşın derdiyle bire bir ilgileneceğiz. Onları dinleyeceğiz. Sorunları varsa ne pahasına olursa olsun çözeceğiz." diye konuştu.

Metiner, vatandaşların yanında olma adına kurucusu olduğu derneğin İstanbul Levent'teki merkezini Adıyaman'a taşıma kararı verdiklerine değinerek şunları kaydetti:

"Böylece ben ve genel başkan yardımcılarım uzakta oturduğumuz yerden değil sahada hemşerilerimizin yanında olacağız. Ne zamana kadar? Ne kadar gerekiyorsa o kadar. Adıyaman eski Adıyaman olana kadar, tek bir Adıyamanlı aç ve açıkta kalmayana kadar, ben ve her biri alanında kendini ispat etmiş dernek başkan yardımcılarım ve yöneticilerim, Adıyamanlıların hizmetinde olacaklar."

Koordinasyon merkezleri kurarak hemşerilerinin ayağına kadar gideceklerini vurgulayan Metiner, "Çözebileceğimiz sorunları çözeceğiz, devletimizin çözmesi gerekenleri bizzat ileterek çözülmesini sağlayacağız. Arkadaşlar, yaralar sarılmadan bu şehre ne bahar gelir ne de yaz. Ben ve arkadaşlarım yaralar sarılana, Adıyaman'a gerçek bahar gelene kadar buradayız. Hemşerilerimin yanındayım. Adıyaman'ı beraber yeniden inşa edeceğiz."

Metiner, açıklamanın ardından derneğin genel başkan yardımcıları Ekrem Karademir ve Ebubekir Elmalı ile çadır kentte yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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