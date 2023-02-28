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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da yaklaşık 15 bin kişinin kalacağı geçici barınma alanında hummalı çalışma sürüyor

AA

Adıyaman'da yaklaşık 15 bin kişinin kalacağı geçici barınma alanında hummalı çalışma sürüyor

ADIYAMAN (AA) - OKTAY ÖZDEN/ORHAN ÇİÇEK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da prefabrik ve çelik konstrüksiyondan oluşan 3 bin geçici barınma evi inşa ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce Vartana mevkisinde kurulan yerleşim alanında yüzlerce işçi ve çok sayıda iş makinesiyle hummalı çalışma yürütülüyor.

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ömer Caniklioğlu, AA muhabirine, geçici barınma evlerinin 313 dönümlük araziye kurulumunun sürdüğünü belirtti.

Bu alanda 3 bin geçici evin inşasının devam ettiğini belirten Caniklioğlu, "Hafif çelik malzemeden ve prefabrik olarak tasarlanan konutlarda yaklaşık 15 bin misafirimizi ağırlayacağız. Hafif çelik malzemeden inşa edilip, kaplama ve yalıtımları yapıldıktan sonra son haline getiriliyor." dedi.

- Evler 27 metrekare ve 1+1 şeklinde tasarlandı

Caniklioğlu, geçici barınma merkezinde sadece yaşam alanı değil sağlık ocağı, cami, anaokulu, spor salonları ve sosyal donatıların da planlandığını ifade etti.

Konutların 27 metrekare ve 1+1 şeklinde tasarlandığını anlatan Caniklioğlu, şunları kaydetti:

"Isıtma sistemi, soğuk ve sıcak suyu, mutfağı, ebeveyn odası ve yaşam alanı tasarlandı. Hızlı şekilde başladık. En kısa sürede etaplar halinde teslim etmeyi planlıyoruz. 15-20 gün içerisinde ilk misafirlerimizi ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an 300 personel sahada çalışıyor. 100'ün üzerinde iş makinesi de alanda kullanılıyor. Zaman geçtikçe bu sayı daha artacak."

Caniklioğlu, vatandaşların kalıcı konutlarına geçmeden önce ikamet edecekleri geçici barınma alanını en kısa sürede tamamlamak için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, inşaat alanındaki çalışma, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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