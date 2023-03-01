Depremde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Emir, 3 yaşındaki kardeşini kurtarmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Emir, 3 yaşındaki kardeşini kurtarmış

AA

Depremde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Emir, 3 yaşındaki kardeşini kurtarmış

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde enkaz altından babasının çıkardığı 11 yaşındaki Emir Turan, 3 yaşındaki kardeşini de yıkılan evlerinin enkazından kurtarmış.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Tokar köyünde ailesiyle yakalanan Emir'in, annesi, halası ve dedesi hayatını kaybetti.

Deprem nedeniyle tamamen yıkılan evlerinin enkazından babasının kurtardığı Emir, çıkar çıkmaz 3 yaşındaki kardeşi Hamza'nın bulunduğu tarafa gitti. Cam kırıkları arasından geçip sürünerek kardeşine ulaşan Emir, kardeşini enkazdan kurtardı.

Depremin ardından hasar almayan köy okulunda diğer ailelerle kalan Emir ve kardeşlerini ziyaret eden Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri de rehabilite olmaları için çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıyor.

Emir Turan, AA muhabirine, deprem sırasında babası ve ağabeyiyle bir odada kaldıklarını söyledi.

Depremle birlikte evlerinin üzerlerine yıkıldığını anlatan Emir, "Ev üstümüze yıkıldıktan sonra babam beni delikten çıkardı. Ben çıkar çıkmaz kardeşim Hamza'yı almaya gittim ve onu çıkardım." dedi.

Hamza'nın en küçük kardeşleri olduğunu belirten Emir, "En küçük kardeşim diye ilk olarak Hamza aklıma geldi. Kardeşim Yağmur ve Hamza yan yanaydı. İkisini de alacak gücüm yoktu. Hamza korkudan ağlıyordu, tek başına bırakamadım. Onu alıp çıkardım. Hamza ile aramız çok iyiydi, birlikte oyunlar oynuyorduk." diye konuştu.

- "Eşim, ablam ve babamı enkazdan çıkaramadık"

Baba Ömer Turan ise o günü hiç unutamayacağını söyledi.

Çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Şiddetli sallandı. Yerimizden bile kalkamadık. Koltuğun dibine kendimizi çektik. Yanımda Emir ve Emre vardı. O gün misafirlerimiz vardı. Diğerleri de misafirlerle yatıyordu. Bir delik açıldı, ben Emir'i oradan çıkardım. 'Sen çık yardım istersin.' dedim. Emir dama çıkmış, kardeşi aklına gelmiş. Onu çıkarmış gelmiş. Yağmur'u çıkaracakmış ama gücü yetmemiş. Ben daha sonra Emre'yi çıkarıp kendim de çıktım. Eşim, ablam ve babamı enkazdan çıkaramadık."

Enkazın altından kızı Yağmur'u çıkarmak için de çaba gösterdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Yağmur'u 2,5 saatte çıkardık. Kar ve yağmur altında onu çıkarmak için çalıştım. 'Baba bırak öleyim' dedi. Kızım yanındayım korkma dedim. Yağmur ağlıyor, onu bırakamıyordum. Eli parçalanmıştı, ayağı annesinin altındaydı. 'Baba çek ayağımı kopar çıkar.' dedi. Sonra iki defa yalvardı 'Bırak öleyim baba' dedi. Halası kendini siper etmiş onlara. Kızımı uzun uğraşlar sonrası çıkardık. Halası ile eşimin nabızlarına bakmıştım. O dakika ölmüşler. Kriko ile üzerindekileri kaldırdık, cenazelerini çıkardık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da yaklaşık 15 bin kişinin kalacağı geçici barınma alanında hummalı çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da yaklaşık 15 bin kişinin kalacağı geçici ...
Demokrasi ve Birlik Derneği, İstanbul'daki merkezini depremden etkilenen Adıyaman'a taşıdı
YEREL HABERLER Demokrasi ve Birlik Derneği, İstanbul'daki merkezini ...
3 bakan Adıyaman'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER 3 bakan Adıyaman'da incelemelerde bulundu
Depremzede çocukların eğlencesine vali de eşlik etti 
YEREL HABERLER Depremzede çocukların eğlencesine vali de eşlik etti 
Jandarma uyku tulumlarını hazırlayanlarla depremzedeleri görüntülü görüştürdü
YEREL HABERLER Jandarma uyku tulumlarını hazırlayanlarla ...
Yıkılan evlerinin enkazından kurtarılan kişi, ölen eşi ve kızının üzüntüsünü yaşıyor
YEREL HABERLER Yıkılan evlerinin enkazından kurtarılan kişi, ölen ...
Adıyaman'ın Besni ilçesine konteyner kent kuruluyor
YEREL HABERLER Adıyaman'ın Besni ilçesine konteyner kent kuruluyor
Deprem sonrası enkazdan kurtardığı "Bıncır" ile aynı çadırda yaşıyor
YEREL HABERLER Deprem sonrası enkazdan kurtardığı "Bıncır" ile aynı ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Adıyaman'da hasar tespit çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Adıyaman'da ...
Adıyaman'da depremzede çocuklar mobil sınıfta yazılımla tanıştı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzede çocuklar mobil sınıfta ...
Depremde Adıyaman'daki Süryani Kilisesi de ağır hasar aldı
YEREL HABERLER Depremde Adıyaman'daki Süryani Kilisesi de ağır hasar ...
Adıyaman'da depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzedelerin yaraları sahra ...
Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adıyaman'a konteyner kent kuruyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adıyaman'a konteyner ...
Adıyaman'da akşam olunca sobaların yandığı çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da akşam olunca sobaların yandığı çadır ...
Kahta´da hasar gören cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı
YEREL HABERLER Kahta´da hasar gören cami minaresi kontrollü olarak ...
(Görüntülü)ADIYAMAN - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ADIYAMAN&#039;DA GÖLBAŞI KONTEYNER KENTİNİ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Adıyaman'da (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Adıyaman'da (2)
Depremzede çocuklara 'Robotik Kodlama' eğitimi
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara 'Robotik Kodlama' eğitimi
(Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖLŞEHİR&#039;DE KONTEYNER KENTTE KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖLŞEHİR'DE ...
(Görüntülü)- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ, ADIYAMAN&#039;DA
YEREL HABERLER (Görüntülü)- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ, ...
(Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADIYAMAN&#039;DA KONTEYNER KENTİ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADIYAMAN'DA ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Adıyaman'da
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Adıyaman'da
Adıyaman'da jandarmadan minik depremzedeye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Adıyaman'da jandarmadan minik depremzedeye doğum günü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.