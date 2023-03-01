Mobil sosyal hizmet ekipleri köy köy gezerek çocuklara depremi unutturmaya çalışıyor

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR / MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri köy köy gezerek, çocuklar ve velilere psikososyal destek hizmeti veriyor.

Besni ilçesindeki çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz öncülüğünde oluşturulan psikososyal destek ekibi, köy köy gezerek, çocuklarla çeşitli oyunlar oynuyor.

Gezici kütüphanede okuma saatleri yapan çocuklara boyama kitapları hediye ediliyor.

Köylerde kurulan çadır kentlerde yaşayan ailelerle de görüşen ekipler, depremin izlerini silmek için çalışmalar yapıyor.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, AA muhabirine, merkez olarak depremin ilk gününde kurumu açarak gerek şehir merkezi, gerekse de kırsalda vatandaşlara psikososyal hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Köylere ulaşmak için mobil sosyal hizmet ekipleri oluşturduklarını anlatan Orhan, "Özellikle küçük çocuklara psikososyal etkinlikler yapıyoruz. Oyunlar oynayıp, boyama kitapları hediye ediyoruz. Depremden etkilenen 18 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik de psikososyal çalışmalar yapıyoruz." dedi.

- "Mutlu oluyorlar, hayata pozitif bakmaya çalışıyorlar"

Depremin köyleri de yoğun şekilde etkilediğini belirten Orhan, "Depremzede çocuk ve vatandaşlarımızın moral motivasyonunu artırmak için Sayın Valimizin talimatları ile köylerde çalışma yapıyoruz. Şu ana kadar 40'ın üzerinde köyde, mobil sosyal hizmet veriyoruz. Ayrıca 115 köyümüze de ulaşarak çeşitli çalışmalar yaptık. Çok güzel dönüşler var, mutlu oluyorlar, hayata pozitif bakmaya çalışıyorlar. Bazı köy muhtarları köylerine bir daha gelmemizi istiyorlar." diye konuştu.

Konuklu köyündeki depremzede çocuklardan Kamber Aras Demir ise köyde çadırda yaşadıklarını belirterek, "Bize ağabeyler ve ablalar geliyor birlikte oynuyoruz. Yüz boyası yaptırdık, balonlarla oyunlar oynadık. Çok eğlendim, herkese de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Cengiz Resul Kaplan da çok mutlu olduklarını anlatarak, "Önce ağabeyler geldi, yüzlerimizi boyadılar. Oyunlar oynadık, yağ satalım bal satalım, mendil kapmaca oynadık... Öyküler okuduk, çok mutlu olduk. Bugün iyi bir gün, sizler bizi mutlu ettiniz." dedi.





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