Depremzedenin enkazdan kurtardığı "Bıncır"ın sahibi bulundu

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ADIYAMAN (AA) - OKTAY ÖZDEN/ORHAN ÇİÇEK - Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzede Umut Yamuktu, enkazdan çıkardıktan sonra sahiplendiği ve "Bıncır" adını verdiği köpeği sahibine ulaştırdı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin "Deprem sonrası enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor" haberini gören köpeğin sahibi Erhan Kurt, Yamuktu ailesine ulaştı. Evi hasar gördüğü için Yalova'daki yakınlarının yanına giden Kurt, köpeğini bulan Umut Yamuktu ve ailesiyle telefonda görüntülü konuştu.

Köpeğini telefon kamerasından gören Kurt, aileye teşekkür etti.

Erhan Kurt, AA muhabirine, köpeğinin bulunması için her yere ilanlar verdiğini söyledi.

Anadolu Ajansının haberini görünce eşiyle duygulandıklarını ifade eden Kurt, "Bana dünyaları verdiniz. Köpeğimin esas adı Mars'tır. Köpeğimi bulup bakan Yamuktu ailesine teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansına da köpeğimi bulmama yardımcı oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Umut Yamuktu ise "Bıncır" adını verdiği köpekle arasında güçlü sevgi bağı oluştuğunu, ayrılmanın zor olduğunu dile getirdi.

Köpeğe çadırda çocuk gibi baktıklarını anlatan Yamuktu, "Elimizden geldiğince Bıncır'a iyi bakmaya çalıştık. Sahibi bulundu, bir şey diyemeyiz. Sahibini sevindirdiysek ne mutlu bize." dedi.

Yamuktu ailesi, Yalova'daki Erhan Kurt'a ulaştırmak üzere köpeği Kurt'un Adıyaman'daki yakınlarına teslim etti.

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