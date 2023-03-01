Çankırı Valisi Ayaz'ın Besni'ye koordinatör olması Çankırıların bölgeye olan desteğini artırdı

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR / MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'ın Besni ilçesine koordinatör olarak Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın atanması, Çankırılıların bölgeye çok sayıda yardım göndermesinin önünü açtı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adıyaman'ın Besni ilçesi de yoğun şekilde etkilendi.

Bölgede yapılan çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ilçeye görevlendirildi.

Ayaz'ın Besni'ye görevlendirilmesinin ardından Çankırı'dan bölgeye yapılan yardımlar daha da arttı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AA muhabirine, zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Bölgedeki kamu görevlilerinin de aynı zamanda afetzede olduğunu anlatan Ayaz, "Kendilerinin de depremzede olmasına, ailelerinin de ihtiyaçları olmasına ve bir kısmının çadırlarda yaşamasına rağmen çok büyük gayret gösteriyorlar. Şu anda da hepsi görevlerinin başında. Buradaki arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Besni'ye kendi ekipleriyle geldiğini dile getiren Ayaz, "Buraya gelirken kendi ekibimiz ve personelimizle geldik. İlk anda müdahaleyi rahat yapmak için Çankırı'dan makine ve ekipmanları buraya sevk ettik. Makine ve ekipmanlarımız arama kurtarma faaliyetlerine destek olurken hem de şu anda enkaz kaldırma ve acil yıkılacak binaların yıkımında çalışmaktalar." diye konuştu.

Çankırı'dan gelen yardımlardan bahseden Ayaz, şunları kaydetti:

"Çankırı'dan gelen kurtarma ekiplerimiz burada görev yaptılar. Yine 120'den fazla yardım tırı buraya sevk edildi. Gelen küçük araçları saymıyorum bile. Çankırılı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bölgeye konteyner kent kuruyoruz. Gördüğünüz konteynerlerden yaklaşık 100 kadarı yine Çankırı'dan buraya gelen konteynerler. Hemşerilerimizin desteği devam ediyor. Muhtemelen bu hafta sonuna kadar 50 konteyneri daha Çankırı'dan buraya ilave etmiş olacağız. Burada görev almamızın en büyük faydası ilimizin imkanlarını buraya getirmemiz. Afetten etkilenmemiş bir bölge, etkilenmiş bir bölgeye koordineli, organize bir şekilde destek sağlamış oldu."

Ayaz, desteklerin devam edeceğini işaret etti.

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