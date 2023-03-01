Adıyaman'da depremzedelere helikopterle çadır ulaştırıldı

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesine askeri helikopterlerle çadır ulaştırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki helikopter, içinde çadır ile Adana'dan havalandı.

Kahta ilçe stadına iniş yapan helikopterlerdeki askeri personel, yüzlerce çadırı yetkililere teslim etti.

Kamyonlara alınan çadırlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere ilçe afet koordinasyon merkezine gönderildi.





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